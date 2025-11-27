पीएम मोदी और देश का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ रहे राहुल गांधी: संबित पात्रा

नई दिल्ली, 27 नवंबर : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं. प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. संबित पात्रा ने कहा, "राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं. बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका में बैठे उनके लोग, जिनका भारत से कोई लेना-देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करते हैं."

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कुछ दिन पहले एक नया फीचर आया है. इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो अकाउंटधारी है, वो किस देश का है, अर्थात उसका स्थान क्या है. उदाहरण के लिए, ऑफिशियल भाजपा अकाउंट अपना स्थान भारत में ही दिखाता है. भाजपा के नेशनल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड अमित मालवीय का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में ही दिखाया गया है और मेरा अपना अकाउंट भी भारत दिखाता है. यह भी पढ़ें : ‘वोट चोरी’ विवाद पर पूर्व सीजेआई बीआर गवई बोले , कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए (आईएएनएस साक्षात्कार)

विपक्ष पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने कहा, "दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स दिखा रहा है. आईएनसी महाराष्ट्र अकाउंट पहले आयरलैंड दिखाता था, लेकिन फीचर रोलआउट के बाद इसे भारत में बदल दिया गया है. आईएनसी हिमाचल अकाउंट भारत दिखाता है, लेकिन थाईलैंड बेस्ड एंड्रॉइड ऐप से जुड़ा लगता है."

उन्होंने कहा कि हम देश को दिखाना चाहते हैं कि कैसे कई सालों से, खासकर 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया टीम, एडवाइजरी कमेटी की टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, भले ही इसके लिए विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाकर भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए.

संबित पात्रा ने कहा कि अर्पित शर्मा नाम के एक क्रिएटर ने हाल ही में तथाकथित वोट चोरी पर एक वीडियो बनाया, लेकिन उनका अकाउंट भारत में नहीं है. यह यूरोप से चल रहा है अपने वीडियो में उन्होंने कई ऐसे दावे किए जिनसे भारत को कमजोर करने की कोशिश की गई. एक और उदाहरण डॉ. कालिका का है, जिनके सिंगापुर वाले अकाउंट ने भारतीय चुनाव कमिश्नर के गिरफ्तार होने का दावा करते हुए मनगढ़ंत तस्वीरें शेयर कीं. ये घटनाएं एक परेशान करने वाले पैटर्न की ओर इशारा करती हैं जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विदेश से नकली बातें दोहरा रहे हैं.