Goregaon Python Video: मुंबई के गोरेगांव चेक नाका के पास घर में मिला विशाल अजगर, वीडियो में दिखा डरावना रूप

(Photo Credits ANI)

Goregaon Python Video: मुंबई में बारिश के बीच जंगल के आसपास के इलाकों में पानी भरने से जीव-जंतु बाहर निकलकर आ रहे हैं. रविवार रात को गोरेगांव चेक नाका के पास कुछ ऐसा ही देखने को मिला. यहां एक घर में एक बड़ा अजगर पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. जिसे पकड़ने के लिए इसकी सूचना वन विभाग को दी गई.

वन विभाग की टीम ने अजगर को किसी तरफ से पकड़ा

राहत वाली बात रही कि वन विभाग की टीम में राज जाधव और प्रसाद खंडागले थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ लिया. अजगर करीब 6 फीट लंबा था, जिसे बाद में जंगल में छोड़ दिया गया. घर में घुसकर अजगर इधर-उधर दौड़ रहा था, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है. यह भी पढ़े: Python Found In Mulund: मुंबई के मुलुंड में मिला 12 फीट का अजगर, लोगों के उड़े होश, VIDEO आया सामने

देखें डरवाना वीडियो

An Indian Rock Python was found inside a house near Goregaon Check Naka on Sunday night. Wildlife rescuers Raj Jadhav and Prasad Khandagale safely captured the reptile from a kitchen loft and subsequently released it into its natural habitat. Via: @ranjeetnature Video… pic.twitter.com/cE9euLSJbT — Mid Day (@mid_day) September 8, 2025

वन विभाग की टीम ने बताया कि यह अजगर शायद बारिश या आवास की तलाश में घर में घुस आया था. मुंबई जैसे बड़े शहरों में वन्यजीवों का मानवीय इलाकों में आना अब आम बात हो गई है, इसलिए इस बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है.