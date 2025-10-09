Pune New: पुणे महानगर पालिका की स्वच्छता को लेकर बड़ी पहल, 10-12 अक्टूबर तक उंड्री क्षेत्र में चलेगा ई-कचरा और प्लास्टिक जमा करने का अभियान

(Photo Credits WC)

PMC E-Waste-Plastic Collection Drive: स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में पुणे महानगर पालिका (PMC) एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है.इसके तहत, PMC के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग द्वारा उंड्री क्षेत्र में 10 से 12 अक्टूबर तक तीन दिवसीय विशेष घरेलू कचरा संग्रह अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा.

अभियान का उद्देश्य

इस विशेष पहल का मकसद त्योहारों से पहले उंड्री क्षेत्र को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखना है. अभियान के दौरान नागरिकों से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार घरेलू सामान, गद्दे, तकिए, फर्नीचर, धार्मिक तस्वीरें व मूर्तियाँ, प्लास्टिक और अन्य घरेलू कचरे को अलग करके जमा करने की अपील की गई है. यह भी पढ़े: Pune News: हिंजवाड़ी-वाकड फ्लाईओवर पर सुबह-शाम पीक आवर्स में बाइक पर प्रतिबंध, जाम कम करने के लिए पुणे ट्रैफिक पुलिस का फैसला

PMC की नागरिकों से अपील

पुणे महानगर पालिका ने निवासियों से आग्रह किया है कि वे इन वस्तुओं को सार्वजनिक सड़कों या खुले स्थानों पर न छोड़ें, क्योंकि इससे अव्यवस्था और ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न हो सकती है. इसके बजाय, कचरा नयाटी एबोनी सोसायटी के सामने, कंट्री क्लब के पास बनाए गए विशेष संग्रह केंद्र पर जमा करें.

संपर्क के लिए नंबर जारी

अभियान को सफल बनाने के लिए PMC अधिकारियों ने नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है.

स्वास्थ्य निरीक्षक: नवनाथ शेलर – 9689931072

मोकडम: दयानंद पाटोले – 9822783757

अधिकारियों की अपील

इन अधिकारियों ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे पुराने और अनुपयोगी वस्तुओं का जिम्मेदारीपूर्वक निपटान करें और क्षेत्र की स्वच्छता में अपना योगदान दें.