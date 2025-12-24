Pune: क्रिसमस और नए साल पर रेस्टोरेंट, पब और बार रात भर रहेंगे शुरू, पुणे के लोगों का धूमधाम से मनेगा न्यू ईयर

Bars and restaurants in Pune will remain open all night on New Year's Eve (Credit-Pixabay)

Pune News: पुणे (Pune) वासियों के लिए अच्छी खबर है. इस साल क्रिसमस (Christmas) और न्यू ईयर (New Year) के मौके पर शहर में जश्न देर रात तक चलेगा.प्रशासन की अनुमति के बाद पुणे (Pune) के रेस्टोरेंट (Restaurants), बार (Bars) और होटल (Hotels) 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक खुले रह सकेंगे.सिर्फ होटल और बार ही नहीं, बल्कि वाइन शॉप्स (Wine Shops) को भी अतिरिक्त समय दिया गया है. त्योहारों के दौरान पुणे में वाइन शॉप्स को रात 1 बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी.

इस फैसले का उद्देश्य लोगों को त्योहारों के दौरान सुविधा देना और शहर के फेस्टिव माहौल (Festive Spirit) को बढ़ावा देना है.ये भी पढ़े:Dry Day In Pune: गणेशोत्सव पर पुणे जिले में शराब की दुकानें रहेगी बंद, DM ने दिया आदेश, जाने क्या है नियम

आबकारी विभाग ने क्या कहा?

आबकारी अधीक्षक (Excise Superintendent) चरण सिंह राजपूत (Charan Singh Rajput) ने बताया कि 24, 25 और 31 दिसंबर 2024 को रेस्टोरेंट, बार और वाइन शॉप्स के समय में विस्तार किया गया है.उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अवैध फार्महाउस (Illegal Farmhouses), बैंक्वेट हॉल (Banquet Halls) और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल विभाग की नजर में रहेंगे. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई (Strict Action) की जाएगी.

ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती

न्यू ईयर से पहले पुणे आरटीओ (Pune RTO) और ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने ड्रिंक एंड ड्राइव (Drink and Drive) के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 31 दिसंबर (December 31) तक चलेगा.इस दौरान शहर के अलग-अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग (Random Checking) की जाएगी और ब्रैथ एनालाइजर मशीन (Breath Analyzer Machine) से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच होगी.

जश्न मनाएं, लेकिन नियमों के साथ

प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि लोग खुलकर जश्न मनाएं, लेकिन कानून (Law) और ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन जरूरी है. नियम तोड़ने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.