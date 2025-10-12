VIDEO: बिहार में बिगड़ सकता है महागठबंधन का खेल, थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में AIMIM; 32 सीटों पर लड़ेगी चुनाव; उम्मीदवारों की पहली सूची जारी

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने BSP और RLSP के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट (GDSF) बनाकर चुनाव लड़ा और 5 सीटें (सभी सीमांचल में) जीतीं. हालांकि, 2022 में इसके 4 विधायक RJD में शामिल हो गए, जिससे AIMIM की ताकत कमजोर हुई। वर्तमान में अख्तरुल इमान बिहार विधानसभा में AIMIM के एकमात्र विधायक हैं. पार्टी का फोकस बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों (17% से अधिक आबादी) पर है, जहां यह RJD-कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है.

बिहार में NDA और महागठबंधन दो बड़ी पार्टी

इस बार बिहार में दो प्रमुख गठबंधन NDA और महागठबंधन आमने-सामने हैं और साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन AIMIM द्वारा तीसरे मोर्चे के गठन के ऐलान ने चुनावी मुकाबले को और पेचीदा बना दिया है। ओवैसी की पार्टी जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है, उससे महागठबंधन के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है

दो चरण में होंगे चुनाव

बता दें कि बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे पहला चरण 6 अक्टूबर को और दूसरा चरण 11 अक्टूबर को संपन्न होगा. वहीं, मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा भी की जाएगी.