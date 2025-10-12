VIDEO: बिहार में बिगड़ सकता है महागठबंधन का खेल, थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में AIMIM; 32 सीटों पर लड़ेगी चुनाव; उम्मीदवारों की पहली सूची जारी

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी उलटफेर की संभावना बढ़ गई है. असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन (AIMIM) ने तीसरे मोर्चे की घोषणा कर दी है, जिससे महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) की राह मुश्किल हो सकती है. AIMIM ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन ने उन्हें गठबंधन में शामिल करने से इनकार किया, जिसके चलते पार्टी ने अन्य छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. यह भी पढ़े: Bihar Assembly Election 2025: बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान
AIMIM का आरोप
AIMIM बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने सेक्युलर वोटों के बिखराव को रोकने और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश की, लेकिन महागठबंधन की बड़ी पार्टियों (RJD-कांग्रेस) ने कोई सहयोग नहीं किया. इसलिए हमने तीसरा मोर्चा बनाने का फैसला किया. हम किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज जैसे जिलों की कई सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे.
अख्तरुल इमान ने दावा किया कि यह तीसरा मोर्चा बिहार की जनता को एक नया विकल्प देगा और NDA व महागठबंधन दोनों को कड़ी चुनौती देगा.
AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब @Akhtaruliman5 ने प्रेस वार्ता के ज़रिए पहली सूची जारी की, जिसमें यह बताया गया कि पार्टी किन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी।
पहली सूची इस प्रकार है:
जिला किशनगंज: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा
जिला पूर्णिया: अमौर, बायसी और… pic.twitter.com/eHd7AJiaug
— AIMIM (@aimim_national) October 11, 2025
.
उम्मीदवारों की पहली सूची
AIMIM ने अपनी पहली सूची में 32 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें ज्यादातर सीमांचल क्षेत्र (किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया) की सीटें शामिल हैं. इसके अलावा, पार्टी ने गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज जैसे जिलों में भी उम्मीदवार उतारे हैं
जारी की गई पहली सूची में शामिल विधानसभा क्षेत्र
-
जिला किशनगंज: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज
-
जिला पूर्णिया: अमौर, बायसी, क़स्बा
-
जिला कटिहार: बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कदवा
-
जिला अररिया: जोकीहाट, अररिया
-
जिला गया: शेरघाटी, बेला
-
जिला मोतिहारी: ढाका, नरकटिया
-
जिला नवादा: नवादा शहर
-
जिला जमुई: सिकंदरा
-
जिला भागलपुर: भागलपुर, नाथनगर
-
जिला सिवान: सिवान
-
जिला दरभंगा: जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, गौरा बौराम
-
जिला समस्तीपुर: कल्याणपुर
-
जिला सीतामढ़ी: बाजपट्टी
-
जिला मधुबनी: बिस्फी
-
जिला वैशाली: महुआ
-
जिला गोपालगंज: गोपालगंज
2020 में AIMIM का BSP-RLSP के साथ गठबंधन
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने BSP और RLSP के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट (GDSF) बनाकर चुनाव लड़ा और 5 सीटें (सभी सीमांचल में) जीतीं. हालांकि, 2022 में इसके 4 विधायक RJD में शामिल हो गए, जिससे AIMIM की ताकत कमजोर हुई। वर्तमान में अख्तरुल इमान बिहार विधानसभा में AIMIM के एकमात्र विधायक हैं. पार्टी का फोकस बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों (17% से अधिक आबादी) पर है, जहां यह RJD-कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है.
बिहार में NDA और महागठबंधन दो बड़ी पार्टी
इस बार बिहार में दो प्रमुख गठबंधन NDA और महागठबंधन आमने-सामने हैं और साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन AIMIM द्वारा तीसरे मोर्चे के गठन के ऐलान ने चुनावी मुकाबले को और पेचीदा बना दिया है। ओवैसी की पार्टी जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है, उससे महागठबंधन के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है
दो चरण में होंगे चुनाव
बता दें कि बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे पहला चरण 6 अक्टूबर को और दूसरा चरण 11 अक्टूबर को संपन्न होगा. वहीं, मतों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन चुनाव परिणामों की घोषणा भी की जाएगी.