तेजस्वी यादव का 'डबल धमाका'! स्वरोजगार वालों को ₹5 लाख का लोन, पंचायती राज प्रतिनिधियों को पेंशन और ₹50 लाख का बीमा

(Photo : X)

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो हफ़्तों से भी कम समय बचा है. ऐसे में, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी महागठबंधन की तरफ़ से एक बड़ा चुनावी दांव खेला है.

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर उनका INDIA ब्लॉक सत्ता में आता है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना कर दिया जाएगा. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुखिया मुकेश सहनी भी मौजूद थे, जिन्हें गठबंधन का उपमुख्यमंत्री चेहरा बताया जा रहा है.

पंचायती राज प्रतिनिधियों को पेंशन और ₹50 लाख का बीमा

तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी (गाँव की अदालत) के लोगों के लिए दो और ज़रूरी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि ये लोग काफ़ी समय से पेंशन की माँग कर रहे थे, और गठबंधन ने फ़ैसला किया है कि अब उन्हें पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा, उन्हें 50 लाख रुपये का बीमा कवर भी मिलेगा.

उन्होंने जन वितरण प्रणाली (PDS) में काम करने वाले लोगों के मार्जिन (मुनाफ़े) को भी बढ़ाने का वादा किया है.

कारीगरों को ₹5 लाख का ब्याज-मुक्त लोन

तेजस्वी यादव ने कारीगरों और स्वरोजगार करने वाले लोगों पर भी ध्यान दिया. उन्होंने वादा किया कि कुम्हारी (मिट्टी के बर्तन बनाना), लोहार (लोहे का काम), और बढ़ई (लकड़ी का काम) जैसे पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को अपना काम बढ़ाने के लिए ₹5 लाख का ब्याज-मुक्त लोन दिया जाएगा.

RJD नेता ने ज़ोर देकर कहा कि बिहार अब बदलाव चाहता है. उनका कहना था कि "लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं. बिहार की जनता बदलाव लाएगी. लोगों ने उन्हें (NDA को) 20 साल दिए, हम बस 20 महीने चाहते हैं. हम बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे."

चुनावी मुकाबला

बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे. एक तरफ़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में JDU, BJP, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा हैं. दूसरी तरफ़ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में RJD, कांग्रेस, वाम दल, और मुकेश सहनी की VIP है.