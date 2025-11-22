Pension Scam in Bareilly: पति के जिंदा होने पर भी महिलाएं उठा रही थी पेंशन का लाभ, 25 पर हुआ मामला दर्ज, बरेली में पेंशन घोटाला आया सामने

Pension scam in bareilly (Photo Credits Twitter)

Pension Scam in Bareilly: बरेली जिले (Bareilly District) में सामाजिक सुरक्षा लाभों के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है.जांच के दौरान पता चला कि 25 विवाहित महिलाएं अपने पति के जीवित होने के बावजूद विधवा पेंशन (Widow Pension) प्राप्त कर रही थीं.इस खुलासे ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है और पूरे मामले की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है.एसडीएम की रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने तुरंत पूरे मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया. कार्रवाई तेज करते हुए एसएसपी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की और सभी महिलाओं के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिए.

जिन्होंने झूठा हलफनामा देकर पेंशन ली थी,साथ ही, जांच अब उन सरकारी कर्मचारियों और बिचौलियों तक भी पहुंचाई जा रही है, जिन्होंने इस धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया हो सकता है.ये भी पढ़े:Education Department Scam: शहडोल के शिक्षा विभाग का घोटाला! 24 लीटर पेंट पोतने को लगे 443 मजदुर और 215 मिस्त्री, 3 लाख रूपए से ज्यादा का आया बिल

दस्तावेज़ों की गहन जांच में जुटी एसआईटी

एसआईटी (SIT) की कमान एसपी साउथ अंशिका वर्मा के हाथों में दी गई है, जबकि सीओ आंवला नितिन कुमार और आंवला थाना प्रभारी केवी सिंह टीम का हिस्सा हैं.यह टीम बैंक लेनदेन, आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पेंशन स्वीकृत होने में कौन-कौन सी प्रक्रियाएं ग़लत हुईं और धोखाधड़ी को कैसे अंजाम दिया गया.एसडीएम की रिपोर्ट में साफ हुआ है कि सभी 25 महिलाएं अवैध रूप से स्वयं को विधवा बताकर पेंशन ले रही थीं. पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या इन महिलाओं ने जाली प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया और आवेदन सत्यापन में किस स्तर पर हेरफेर हुआ.

25 एफआईआर दर्ज

एसएसपी अनुराग कुमार ने पुष्टि की है कि सभी 25 मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. उन्होंने कहा कि एसआईटी (SIT) जांच कर रही है और जल्द ही सभी दोषियों—चाहे वे लाभार्थी हों, बिचौलिए हों या लापरवाह अधिकारी—के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.