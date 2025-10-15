बिहार चुनाव 2025: JDU ने जारी की 57 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, चिराग पासवान की सीटों पर भी उतारे अपने उम्मीदवार

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाने लगा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने मंगलवार को अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके चुनावी मैदान में अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है. लेकिन इस लिस्ट ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है.
सबसे बड़ी ख़बर: चिराग पासवान को झटका?
इस लिस्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि JDU ने उन चार सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जिन पर एनडीए (NDA) के सहयोगी दल और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी LJP (रामविलास) अपना दावा ठोक रही थी.
JDU ने इन चार सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं:
- सोनबरसा से रत्नेश सदा
- मोरवा से विद्यासागर निषाद
- एकमा से धूमल सिंह
- राजगीर से कौशल किशोर
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि JDU का यह कदम चिराग पासवान पर दबाव बनाने की एक रणनीति हो सकती है. इससे एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर थोड़ी खींचतान देखने को मिल सकती है.
लिस्ट में बड़े चेहरों को मिली जगह
JDU की इस लिस्ट में कई पुराने और दिग्गज नेताओं पर भरोसा जताया गया है. बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी को उनकी पुरानी सीट सराय रंजन से ही टिकट मिला है. इसके अलावा, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव और बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की पहली लिस्ट। #Bihar #JDU #JanataDalUnited #BiharElections pic.twitter.com/9vc2RL9QQI
— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 15, 2025
JDU का दावा: "NDA में सब ठीक है"
भले ही LJP की सीटों पर उम्मीदवार उतारने से अटकलें लगाई जा रही हों, लेकिन JDU का कहना है कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हम सब मिलकर बिहार के विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ेंगे." उन्होंने यह भी साफ किया कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत और सहमति के बाद ही यह लिस्ट जारी की गई है.
कल से मैदान में उतरेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही अब JDU के सबसे बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार के लिए कमर कस चुके हैं. वे कल से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे. जानकारी के मुताबिक, वे पहले चरण के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे और कोसी इलाके में कैंप करके ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करेंगे.
अब देखना यह होगा कि JDU की इस पहली लिस्ट के बाद बिहार की राजनीति, खासकर एनडीए गठबंधन में क्या नए समीकरण बनते हैं.
जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद. यह JDU द्वारा जारी की गई 57 उम्मीदवारों की पूरी पहली सूची है.
मैं इसे आपके लिए एक व्यवस्थित प्रारूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ: