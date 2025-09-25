UP International Trade Show: पीएम मोदी आज करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3.0 का उद्घाटन, सीएम योगी ने जताई खुशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला (Photo : X)

ग्रेटर नोएडा, 25 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट (India Expo Centre and Mart) में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 3.0 का उद्घाटन करेंगे. यह पांच दिवसीय आयोजन 25 से 29 सितंबर तक चलेगा, जो उत्तर प्रदेश के उत्पादों, क्षमताओं, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है.'अल्टीमेट सोर्सिंग बिग्नस हेयर' थीम पर आधारित यह ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य इनोवेशन, इंटीग्रेशन और इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देना है.

यूपीआईटीएस 3.0 संस्करण में 2,500 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जो विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, कृषि, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), बुनियादी ढांचा, भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों और 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) जैसी विविध श्रेणियों को प्रदर्शित करेंगे. ओडीओपी पवेलियन में 343 स्टॉल होंगे, जहां भदोही के कालीन, फिरोजाबाद के कांच के काम, मुरादाबाद के धातु उत्पाद और सहारनपुर के लकड़ी के शिल्प जैसे स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा. यह भी पढ़ें :CBSE Board Exams 2026: सीबीएसई बोर्ड की डेटशीट जारी, 2026 से 10वीं में होंगी दो बोर्ड परीक्षाएं, देखें पूरी गाइडलाइन गाइडलाइंस

80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस ट्रेड शो में भाग लेंगे, जिसमें रूस को पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है. रूस की 29 कंपनियां और प्रतिनिधिमंडल विशेष रूप से शामिल होंगे. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ग्लोबल बिजनेस पोटेंशियल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज से ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3.0 का शुभारंभ होने जा रहा है. 'नया उत्तर प्रदेश' एक बार पुनः प्रदेश के प्रोडक्ट, पोटेंशियल के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु तैयार है. पूर्ण विश्वास है कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला यह ट्रेड शो उद्यम एवं उद्यमिता को नई गति देने के साथ ही 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प की सिद्धि में सहायक होगा. प्रधानमंत्री का स्वागत है." इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. करीब 5 हजार पुलिसकर्मियों की कार्यक्रम स्थल पर तैनाती की गई है.