PM Odisha Visits: प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला (Photo : X)

भुवनेश्वर, 27 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शनिवार को ओडिशा (Odisha) के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे. वे सुबह 9:20 बजे वायु सेना के विशेष विमान से नई दिल्ली से रवाना होंगे और 11:10 बजे झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर उतरेंगे. हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री दो किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल होंगे, जिसमें उनके स्वागत के लिए बैरिकेड के दोनों ओर 10 हजार से अधिक लोग और सांस्कृतिक दल मौजूद रहेंगे.

इसके बाद पीएम मोदी अमलपाली में बैठक स्थल पर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वागत भाषण देंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे. प्रमुख कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी देश भर के 8 आईआईटी संस्थानों के क्षमता विस्तार परियोजनाओं, संबलपुर सिटी-सरला रेलवे फ्लाईओवर परियोजना और भुवनेश्वर में सेमीकंडक्टर और ईएसडीएम पार्क की आधारशिला रखेंगे. वे बीएसएनएल की देशव्यापी 4G सेवाओं, तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान पहल (एमईआईए-आईटीआईआर) और ओडिशा सरकार के विश्वस्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे. यह भी पढ़ें : Maharashtra: मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों के मादक पदार्थ और विदेशी मुद्रा बरामद

प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. वे देशभर के आठ आईआईटी संस्थानों के विस्तार, संबलपुर सिटी-सरला रेलवे फ्लाईओवर और भुवनेश्वर में सेमीकंडक्टर व ईएसडीएम पार्क की आधारशिला रखेंगे. पीएम मोदी बीएसएनएल की देशव्यापी 4जी सेवाएं, तकनीकी शिक्षा में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (एमईआईए-आईटीआईआर) और ओडिशा सरकार के विश्व-स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा में 130 वाई-फाई सुविधा वाले उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्घाटन करेंगे और कोरापुट-बैपारीगुड़ा रेलवे लाइन व मानबर-कोरापुट-गोरापुर रेल दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. साथ ही, वे वीआईएमएसआर और एमकेसीजी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे.

बरहमपुर से प्रधानमंत्री मोदी सुरागाडा के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 परिवारों को नए घर बनाने के लिए स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे. इसके बाद, दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच, वे एक विशाल युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल से शाम 5 बजे प्रस्थान करने और झारसुगुड़ा हवाई अड्डे से नई दिल्ली लौटने का है.

इस बीच, दौरे की तैयारियों के सिलसिले में सीएम मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को झारसुगुड़ा में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कार्यक्रम स्थल पर कारकेड का अभ्यास, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं. एसपीजी और ब्लैक कैट कमांडो ने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक के रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, जबकि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और ओडिशा पुलिस ने लगभग 60 प्लाटून, 200 सब-इंस्पेक्टर/एएसआई, 20 इंस्पेक्टर और 10 से ज्यादा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया है. ओडिशा के विभिन्न हिस्सों से हजारों युवाओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है