PM Modi Birthday: पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुआ देश', मंत्री संजय निषाद और कपिल देव अग्रवाल ने दी जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला (Photo : X)

लखनऊ/देवरिया, 17 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बुधवार को 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस बीच, यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए सोचते हैं. यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पीएम मोदी के जन्मदिन पर मैं अपनी पार्टी, सरकार और देश के लोगों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. युगों-युगों में एक ही बार होता है जब कोई ऐसा नेता आता है जो निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए सोचता है. नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिससे हम सबका सम्मान बढ़ा है. उनकी कल्याणकारी योजनाएं समाज की आधी आबादी, जो दबी-कुचली महिलाएं हैं, को सशक्त बना रही हैं."

मंत्री ने बताया कि जब लोग अपनी समस्याएं उनके पास लेकर जाते हैं, तो पीएम मोदी खुले मन से मिलते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं. हम उनके सामने बिना किसी रोक-टोक के सहजता से अपनी बात रख सकते हैं. उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है. यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा, "आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है. एक तरफ आज भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है. उन्होंने हर क्षेत्र में देश को फिर से नई ऊर्जा देने का काम किया है."

उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में सामरिक, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग प्रगति, गरीबों के कल्याण (शौचालय, जनधन खाते, पक्के मकान, रोजगार) और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कार्रवाई (तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक) की गई. इसके अलावा, उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है. हम भगवान से उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हैं."