Nashik Road Accident: नासिक में दर्दनाक सड़क हादसा; पिकअप और कार की टक्कर में 3 मजदूरों की मौत
Representational Image | ANI

नासिक, 12 सितंबर : महाराष्ट्र के नासिक (Nashik) में हुए दर्दनाक सड़क हादसे (Road Accident) में तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 अन्य लोग घायल हुए. सभी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह दुर्घटना गुरुवार रात को नासिक जिले के सटाना तालुका में ताहराबाद-मुल्हेर मार्ग पर अंतापुर शिवारा के पास हुई.

जानकारी के अनुसार, एक पिकअप ट्रक और मजदूरों को ले जा रही कार के बीच भीषण टक्कर हुई थी. 15 से 20 मजदूर खोडबेल इलाके में दिन का काम खत्म करने के बाद एक पिकअप गाड़ी में अपने गांव लौट रहे थे. जब यह दुर्घटना हुई, तब विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने पिकअप गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई थी. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने जल्दी से घायलों को बाहर निकाला. इस दौरान, आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई. जानकारी मिलने पर पुलिस टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

इस हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाकर यातायात बहाल किया. बताया जा रहा है कि सभी मृतक और घायल सटाना तालुका के बोरदैवत और हनुमंतपाडा के रहने वाले थे. इस संबंध में जयखेड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट चुकी है.