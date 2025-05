Mumbai Mira-Bhayander Metro-9: मुंबई की मेट्रो-9 जोड़ेगी मीरा-भायंदर को CSMIA, बांद्रा, दहिसर और ठाणे से, यात्रा होगी आसान!

Mumbai Mira-Bhayander Metro-9: मुंबई महानगर की भीड़ और ट्रैफिक से परेशान यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब मुंबई से सटे ठाणे जिले को मिलने जा रही है पहली मेट्रो. वो भी डबल-डेकर मेट्रो! जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई मेट्रो लाइन-9 की, जिसकी ट्रायल रन की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 15 मई को की. आइए जानते हैं इस खास मेट्रो प्रोजेक्ट की हर जरूरी बात.

Mumbai Metro Fare Hike: मुंबई में सफर करने के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे, मेट्रो की टिकट होगी मंहगी, कमेटी ने भेजा केंद्र के पास प्रस्ताव.

मेट्रो लाइन-9, मुंबई की मेट्रो लाइन-7 का विस्तार है, जो अंधेरी से CSMIA एयरपोर्ट और दहिसर से मीरा-भायंदर को जोड़ती है. यह लाइन कुल 13.581 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 11.386 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड यानी ऊंचाई पर बना है और 2.195 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे है. इस पूरे रूट पर कुल 10 स्टेशन होंगे.

इस मेट्रो की सबसे खास बात यह है कि यह एक डबल-डेकर ब्रिज पर चलती है, यानी एक ही ढांचे पर ऊपर मेट्रो ट्रैक और नीचे गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर बनाया गया है. यह तकनीक न केवल जगह की बचत करती है, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को और भी स्मार्ट बनाती है.

Metro Line 9 – Phase 1: A New Lifeline from Kashigaon to Dahisar East!

Metro Line-9 Phase 1 is set to transform everyday travel for Mira-Bhayandar residents by opening up seamless connections to Mumbai’s key hubs:

• CSMIA Airport via Lines 7 & 7A

• Andheri (W) via Line 2B

•… pic.twitter.com/tyk2MDFEVy

— MMRDA (@MMRDAOfficial) May 15, 2025