Mumbai-Pune Expressway Update: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आज भाटन टनल के पास 1 घंटे के लिए रहेगा बंद; चेक टाइम और अल्टरनेटिव रूट्स

Mumbai-Pune Expressway Update: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए खबर हैं. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) द्वारा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भाटन टनल (Bhatan Tunnel) के पास आवश्यक कार्य के कारण मंगलवार यानी आज 16 सितम्बर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक एक घंटे के लिए दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगा. जिसको लेकर विभाग की तरफ से लोगों को सूचित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हैं.

काम का विवरण

MSEDCL के डिप्टी इंजीनियर, मोतीराम राख ने बताया कि यह कार्य पनवेल तालुका के कोन गांव के पास 9.600 किमी और 9.700 किमी के बीच फीडर और ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने से संबंधित है. इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है. यह भी पढ़े: Mumbai-Pune Expressway Rain: बारिश के पानी में डूब गया मुंबई -पुणे एक्सप्रेस-वे, उफनती नदी जैसा दिखाई दे रही है सड़क-Video

वैकल्पिक मार्ग

मुंबई से पुणे जाने वाले वाहन:

कलमबोली सर्कल से जेएनपीटी रोड के माध्यम से पलास्पे जंक्शन पर डी-पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, जहां से NH-48 पर आगे बढ़ा जा सकता है.

खालापुर टोल प्लाजा (32.200 किमी) और मैजिक पॉइंट (41.200 किमी) पर वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा.

पुणे से मुंबई जाने वाले वाहन:

शेडुंग एग्जिट से वाहनों को मुंबई-पुणे हाईवे (NH-48) पर खोपोली एग्जिट के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे वे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे।

ट्रैफिक नोटिफिकेशन

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक) के कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कोन ब्रिज के पास KM 9.500 से KM 10.000 के बीच सभी वाहनों, जिसमें हल्के और भारी वाहन शामिल हैं, की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यह बंद दोनों दिशाओं, मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई, के लिए लागू होगा।

वैकल्पिक मार्गों का विवरण

मुंबई से पुणे: कोकणभूमि सर्कल → जेएनपीटी रोड → डी पॉइंट → पलास्पे फाटा से NH-48 पर प्रवेश.

कोकणभूमि सर्कल → जेएनपीटी रोड → डी पॉइंट → पलास्पे फाटा से NH-48 पर प्रवेश.

शेडुंग (KM 20.200) से निकलकर NH-48 पर जाएं। पुणे से मुंबई: खोपोली (KM 39.900) से निकलकर NH-48 पर मुंबई की ओर बढ़ें।

खोपोली (KM 39.900) से निकलकर NH-48 पर मुंबई की ओर बढ़ें। वैकल्पिक रूप से: खालापुर टोल प्लाजा (KM 32.500) से पाली ब्रिज मार्ग का उपयोग कर NH-48 पर जाएं. काम पूरा होने तक बंद रहेंगा टनल

एक्सप्रेसवे पर दोबारा प्रवेश खालापुर टोल प्लाजा (KM 32.200) और मैजिक पॉइंट (KM 41.700) पर अनुमति दी जाएगी. यह सलाह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू रहेगी, जब तक कि निर्धारित बिजली कार्य पूरा नहीं हो जाता, जैसा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक) प्रवीण सालुंखे ने पुष्टि की है.