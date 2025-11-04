'COSTA App Saving' पर मुंबई पुलिस की सख्त चेतावनी, हाई रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों को ठगने वाले ऐप से रहें सावधान! जानें क्या यह निवेश प्लेटफॉर्म अधिकृत है या फर्जी?

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Is 'COSTA App Saving' Promising High Returns Authorised or Not? 'कोस्टा ऐप सेविंग' (COSTA App Saving) या 'कोस्टा सेविंग्स' ऐप को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह असली है या नकली? यह सवाल तब उठा जब मुंबई पुलिस ने इस अनधिकृत प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद चेतावनी जारी की. इस ऐप पर निवेशकों को असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर धोखा देने का आरोप है. इस मामले में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

कोस्टा सेविंग्स ऐप को लेकर मुंबई पुलिस ने क्या कहा?

'कोस्टा सेविंग्स' ऐप (COSTA App Saving) के बारे में बात करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) या किसी अन्य नियामक संस्था से पंजीकृत या अधिकृत नहीं है. यह भी पढ़े: TikTok Pro फर्जी ऐप से रहें दूर, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना, महाराष्ट्र साइबर सेल ने किया आगाह

कोस्टा सेविंग्स ऐप एक मुफ्त निवेश ऐप

कोस्टा सेविंग्स ऐप के बारे में खोजबीन से पता चला कि यह एक मुफ्त निवेश ऐप है, जो एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। यह ऐप COSTAFX Technologies Private Limited द्वारा विकसित किया गया है और इसकी आखिरी अपडेट 27 मई 2025 को प्ले स्टोर पर हुई थी.

ऐप दो मोड्स में काम करता है

ऐप दो मोड्स में काम करता है - मॉडरेट और एग्रेसिव, जहां रिटर्न उपयोगकर्ता या निवेशक द्वारा चुने गए सर्विस टाइप पर निर्भर करता है. कथित तौर पर यह ऐप महाराष्ट्र के एक युवा व्यवसायी साहिल अली द्वारा बनाया गया है। 'कोस्टा ऐप सेविंग' पैसिव इनकम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां निवेश राशि पर रोजाना रिटर्न कैलकुलेट होता है. एक और फीचर यह है कि फंड्स में कोई लॉक-इन पीरियड नहीं है.

मुंबई पुलिस का जवाब

'कोस्टा ऐप सेविंग' या 'कोस्टा सेविंग्स' ऐप असली है या नकली? मुंबई पुलिस का जवाब

तो क्या 'कोस्टा ऐप सेविंग' या कोस्टा सेविंग्स ऐप असली है या नकली? मुंबई पुलिस के स्पष्टीकरण के अनुसार, कोस्टा सेविंग्स ऐप एक अनपंजीकृत प्लेटफॉर्म है। "कृपया ध्यान दें कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध COSTA App Saving RBI, SEBI या किसी अन्य नियामक संस्था से पंजीकृत या अधिकृत नहीं है," मुंबई पुलिस ने कहा। उन्होंने नागरिकों को किसी भी अनधिकृत या अनियमित ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स में निवेश न करने की सलाह दी.

मुंबई पुलिस की अपील

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से निवेश प्लेटफॉर्म्स को RBI, SEBI या अन्य संबंधित नियामक निकायों से वेरीफाई करने को कहा है। जो लोग पहले ही 'कोस्टा ऐप सेविंग' में निवेश कर चुके हैं, वे EOW मुंबई में शिकायत दर्ज करा सकते हैं .