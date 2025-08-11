मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा को दी सुरक्षा, बिश्नोई गैंग से धमकी के बाद लिया गया फैसला

Kapil Sharma (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: लोकप्रिय कॉमेडियन और टीवी होस्ट कपिल शर्मा के लिए बीते महीने बेहद तनावपूर्ण रहे हैं. कनाडा के सरी (Surrey) शहर में उनके नए खुले Kap’s Cafe पर एक महीने में दो बार फायरिंग की घटनाएं हुई हैं. फायरिंग की घटनाओं के बाद मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा को सुरक्षा कवर प्रदान किया है. 43 वर्षीय कपिल शर्मा इस समय कनाडा में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं.

ताजा घटना 7 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 4:40 बजे न्यूटन इलाके में हुई, जब अज्ञात हमलावरों ने कैफे के बाहर गोलियां चलाईं. यह दूसरी फायरिंग है. फायरिंग की पहली घटना 10 जुलाई 2025 को हुई थी, जब कैफे खुलने के कुछ ही दिनों बाद कई गोलियां चलाई गई थीं. उस समय कैफे की खिड़कियों पर कम से कम 10 बुलेट होल मिले थे और एक शीशा पूरी तरह टूट गया था. सौभाग्य से दोनों ही घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इससे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं.

Kap’s Cafe उस इमारत में स्थित है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल शॉप्स हैं और ऊपर रिहायशी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इमारत में कितने लोग रहते हैं, लेकिन बार-बार हो रही फायरिंग से वहां रहने वालों में भी डर का माहौल है.

बिश्नोई गैंग ने कपिल शर्मा को दी थी धमकी

कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग के बाद लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का ऑडियो सामने आया था. इसमें हैरी बॉक्सर ने बताया था कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3' के उद्घाटन इवेंट में सलमान खान को बुलाने की वजह से कैफे पर फायरिंग की गई है. ऑडियो में कहा गया था कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा. इस ऑडियो में ये भी कहा गया था कि अब किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर को चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधे गोली मार दी जाएगी.