Mumbai One App: मुंबईकरों को बड़ा तोहफा, PM मोदी के हाथों मुंबई वन ऐप लॉन्च; अब मेट्रो से लेकर, लोकल ट्रेन और बस तक एक ही टिकट से कर सकेंगे सफ़र

(Photo Credits Twitter)

Mumbai One App: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मुंबई के दो दिवसीय दौरे पर हैं. अपने इस दौरे के पहले दिन उन्होंने मुंबई और नवी मुंबई को कई बड़े तोहफे दिए. सबसे पहले पीएम मोदी ने नवी मुंबई में 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. इसके बाद उन्होंने आचार्य अत्रे चौक से काफे परेड के बीच पूरी तरह भूमिगत मुंबई मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन किया.

पीएम मोदी के हाथों मुंबई वन’ ऐप लॉन्च

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मुंबई वन’ ऐप का शुभारंभ किया, जो मुंबईवासियों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा. इस ऐप के जरिए अब लोग मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस तक की यात्रा के लिए अलग-अलग टिकट लेने की बजाय एक ही ऐप से टिकटिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इससे यात्रियों को अलग-अलग माध्यमों के लिए टिकट खरीदने की झंझट से छुटकारा मिलेगा. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Airport: महाराष्ट्र को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, PM मोदी के हाथों नवी मुंबई एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन, 19,650 करोड़ की लागत से बना; VIDEO

मुंबई वन' ऐप की सुविधाएं

मुंबई मेट्रो लाइन 1, 2A, 3 और 7

मुंबई मोनोरेल (Mumbai Mono Rail)

नवी मुंबई मेट्रो (Navi Mumbai Metro

मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train

BEST बस सेवा (Best Bust)

ठाणे महानगर परिवहन (Thane Mahanagar Parivahan

मीरा-भायंदर परिवहन (Mira bhayandar Parivahan)

कल्याण-डोंबिवली परिवहन (Kalyan Dombivli Parivahan

नवी मुंबई महानगर परिवहन (Navi Mumbai Mahanagar Parivahan)

ऐप कैसे इस्तेमाल करें?

एंड्रॉइड यूजर्स के लिए Google Play Store पर ‘OneTicket’ नाम से उपलब्ध

आईफोन यूजर्स के लिए Apple App Store पर ‘OneTicketIndia’ नाम से उपलब्ध

कैसे करें टिकट बुक

मुंबई वन ऐप से टिकट बुक करना बहुत आसान है. हम आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहे हैं कि कैसे आप ‘मुंबई वन’ ऐप की मदद से मेट्रो, लोकल ट्रेन, मोनोरेल या बेस्ट बस समेत अन्य टिकट बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं.

सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें

मोबाइल नंबर से साइन अप करें.

स्रोत और कहाँ जाना है स्टेशन चुनें.

टिकट की संख्या चुनें (एक बार में अधिकतम 4 टिकट बुक कर सकते अहिं)

यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करें.

भुगतान के बाद QR कोड प्राप्त करें.

मेट्रो गेट पर QR कोड स्कैन कर एंट्री करें. ऐप ONDC के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित

यह ऐप ONDC के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो यात्रियों को विभिन्न मेट्रो सेवाओं से सहज रूप से जोड़ता है और मुंबई के सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुगम बनाता है