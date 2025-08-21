Mumbai Metro Line-3 Update: मुंबई मेट्रो लाइन-3 का अंतिम चरण का काम करीब पूरा; वर्ली-कफे परेड लाइन पर अगस्त के अंत में सेवा शुरू होने की उम्मीद

(Photo Credits WC)

Mumbai Metro Line 3 Update: मुंबई मेट्रो लाइन-3 , जिसे आक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है, का तीसरा चरण अब लगभग पूरा हो चुका है, और इस रूट पर सेवा अगस्त यानी इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) के अधिकारियों के अनुसार, वर्ली से कफे परेड तक की 9.1 किमी लंबी भूमिगत सेक्शन पहले 15 अगस्त को शुरू होने वाली थी, लेकिन निर्माण कार्य में देरी के कारण अब इसकी शुरुआत अगस्त के अंत तक होने की संभावना है.

देरी की वजह

इस देरी का मुख्य कारण कलबादेवी स्टेशनों पर चल रहे निर्माण कार्यों में आ रही मुश्किलें बताई गई हैं. जिसमें संकरी गलियां, धरोहर इमारतें और घनी सड़कें निर्माण कार्य को धीमा कर रही थीं. लेकिन अब इस सेक्शन की सेवा शुरू होने वाली है. MMRC के अधिकारियों ने बताया कि "हमारा लक्ष्य अगस्त के अंत तक उद्घाटन करना है. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 3 Update: मुंबई की सबसे लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 का काम अंतिम चरण में, अगले महीने सेवा हो सकती है शुरू; 33.5 KM लंबा है रूट

33.5 किमी लंबी पूरी दूरी है मेट्रो लाइन-3 की

मुंबई मेट्रो लाइन-3 (आक्वा लाइन) एक 33.5 किमी लंबी पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर है, जो कोलाबा (दक्षिण मुंबई) से आरे (पश्चिमी उपनगर) तक जाएगी. इस परियोजना का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम को कम करना और यातायात को सुगम बनाना है.

आरे से अचार्य अत्रे चौक तक मेट्रो सेवा पहले ही शुरू

आरे से अचार्य अत्रे चौक तक की 20 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवा पहले ही शुरू हो चुकी है, और मुंबईवासी इसका लाभ उठा रहे हैं। अब इस परियोजना का अंतिम खंड—जो कफ परेड और वर्ली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेगा—इस महीने के अंत में शुरू होने से यात्रियों को सड़क ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई मेट्रो-3 (आक्वा लाइन) के इस अंतिम खंड की शुरुआत से शहर में यातायात की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी.