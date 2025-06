Monsoon 2025 Update: देशभर में समय से पहले पहुंचा मॉनसून, खेती को मिला बढ़ावा; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Monsoon 2025 Update: देशभर में मॉनसून ने इस बार समय से नौ दिन पहले ही अपनी पकड़ बना ली है. रविवार को भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी कि मॉनसून ने दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बचे हुए हिस्सों में भी दस्तक दे दी है. यह एक खास मौका है क्योंकि पिछले 25 सालों में ऐसा सिर्फ चौथी बार हुआ है जब उत्तर पश्चिम भारत और एनसीआर में एक ही दिन में मॉनसून पहुंचा हो. आंकड़ों के मुताबिक, इस बार मॉनसून ने 24 मई को केरल में प्रवेश किया था, जो सामान्य से आठ दिन पहले है.

इसके बाद मात्र 37 दिनों में यह पूरे देश में फैल गया, जबकि औसतन इसे देशभर में फैलने में 38 दिन लगते हैं. सबसे जल्दी मॉनसून साल 2013 में पूरे देश में सिर्फ 16 दिन में छा गया था – वही साल जब केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी.

Update on further advance of Southwest Monsoon (29th June 2025)

The Southwest Monsoon has further advanced into remaining parts of Rajasthan, West Uttar Pradesh and Haryana and Entire Delhi today, the 29th June 2025. Thus, it has covered the entire country on 29th June, 2025,… pic.twitter.com/bye8XXgagd

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 29, 2025