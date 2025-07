Modak Sagar Lake Update: मुंबई में पानी का संकट ख़त्म, मध्य वैतरणा के बाद मोदक सागर झील भी ओवर फ्लो; देखें VIDEO

Modak Sagar Lake Update: महाराष्ट्र में इस साल सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण मुंबई में पानी का संकट समाप्त हो गया है. मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली सात प्रमुख झीलों में अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोदक सागर, तानसा, भातसा, विहार, और तुलसी में से मध्य वैतरणा के बाद अब मोदक सागर झील भी ओवरफ्लो होकर बह रही हैं

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 9 जुलाई 2025 को एक्स पर जानकारी साझा की कि मोदक सागर झील, जो सात झीलों में से एक है, आज सुबह 6:27 बजे अतिप्रवाह (ओवरफ्लो) होने लगी. इसके बाद झील का एक गेट 1 फीट खोला गया, जिससे 1,022 क्यूसेक प्रति सेकंड की दर से पानी बह रहा है. यह भी पढ़े: Mumbai Water Lakes Update: महाराष्ट्र में बारिश के बीच बड़ी राहत, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में 72% से ज्यादा पानी जमा

🔹Modak Sagar Lake, one of the 7 lakes supplying water to the Mumbai Metropolitan City (BMC area), started overflowing at around 6:27 AM today.

🔹One gate of the Modak Sagar Lake has been opened by 1 foot, releasing a discharge of 1,022 cusecs per second.

