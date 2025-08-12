Mithun Chakraborty's Statement: 'एक डैम बनाएंगे, उसमें 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे, फिर गेट खोल देंगे, सुनामी आ जाएगी... मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान पर दिया बयान; VIDEO

Credit-(Instagram,ani)

Mithun Chakraborty's Statement: बीजेपी के नेता और फिल्मस्टार मिथुन चक्रवती इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते है. अब पाकिस्तान की युद्ध की धमकी पर उन्होंने तंज कसा है. बता दें की पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि पर बदलाव को लेकर भारत को धमकी दी है. इस धमकी के बाद भारत की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है. इसको लेकर अब मिथुन चक्रवती ने पाकिस्तान पर एक तंज भरा बयान दिया है. उन्होंने कहा की .अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और खोपड़ी सनक गई, तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल चलेगी.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा,' एक डैम बनाएंगे, जिसमें 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे.फिर गेट खोल देंगे, तो सुनामी आ जाएगी.पाकिस्तान के लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, यह बात सिर्फ उनके लिए है. ये भी पढ़े:‘हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे’: पाकिस्तानी सेना प्रमुख Asim Munir की गीदड़भभकी, भारत को Nuclear Attack की दी धमकी

मिथुन चक्रवती का पाकिस्तान पर तंज

बिलावल भुट्टो ने दिया था विवादित बयान

बता दें की बिलावल ने सिंध सरकार के कल्चर डिपार्टमेंट के एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत की पानी की परियोजना पाकिस्तान के 'इतिहास, संस्कृति और सभ्यता' पर हमला है, खासकर सिंध प्रांत के लिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत ने पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की, तो यह पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा. उन्होंने इसे मई में कथित 'भारत की सैन्य हार' से भी जोड़ा.यह पहली बार नहीं है जब बिलावल भुट्टो ने ऐसा बयान दिया है. जून में भी उन्होंने पाकिस्तान की संसद में कहा था कि अगर पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के तहत पानी का हिस्सा नहीं मिला, तो 'युद्ध' होगा.

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ा जल विवाद

भारत ने अप्रैल में 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. यह फैसला पाहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि यह समझौता अब कभी बहाल नहीं होगा.

पाकिस्तानी सेना का परमाणु धमकी वाला बयान

हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने पानी का रुख बदला, तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा.भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान का यह बयान उसके परमाणु कमांड और नियंत्रण की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है. मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत किसी भी 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' में नहीं आएगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा.