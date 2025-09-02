Manipur Security Operation: मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई; हथियार, ड्रग्स बरामद के साथ कई उग्रवादी गिरफ्तार

Representational Image | PTI

इंफाल, 2 सितंबर : मणिपुर में सुरक्षाबलों (Security Operation) ने 25 से 31 अगस्त तक खुफिया सूचनाओं के आधार पर संयुक्त अभियानों में बड़ी सफलता हासिल की है. भारतीय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस (Manipur Police) ने मिलकर कई जिलों में उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन उग्रवादी कैडर को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ बरामद किए.

बरामद सामग्री में 53 हथियार, सात आईईडी, 10 लाख रुपए की ड्रग्स और अन्य युद्ध-संबंधी सामान शामिल हैं. 25 अगस्त को चुराचांदपुर के एस. मुननुआम गांव में असम राइफल्स ने 1200 डब्ल्यूवाई टैबलेट्स (मूल्य लगभग 10 लाख रुपए) जब्त कर ड्रग्स की तस्करी की बड़ी चेन तोड़ी. सुगनू के सिंगटॉम गांव में संयुक्त अभियान में इंसास राइफल, मोर्टार, कार्बाइन, .32 पिस्टल, सात आईईडी, आंसू गैस ग्रेनेड, और बुलेटप्रूफ कवर बरामद हुए. तामेंगलांग के पंगमोल गांव से 110 राउंड एके-47, 16 राउंड एलएमजी, और सैन्य वर्दी जब्त की गई. उसी दिन इंफाल ईस्ट के तक्खेल से केसीपी (एमएफएल) का एक कैडर गिरफ्तार किया गया. यह भी पढ़ें : Gurugram Rains: गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते कल बंद रहेंगे स्कूल, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी

26 अगस्त को जिरीबाम के रशीदपुर से हथियार और छह रेडियो सेट बरामद हुए. 27 अगस्त को कांगपोकपी के कोतजिम और माओहिंग कूकी से एम16 राइफल, कार्बाइन, मोर्टार, और बुलेटप्रूफ जैकेट जब्त किए गए. तेंगनौपाल के हाओलेंफाई (मोरेह) से वीवीईजेड के लिए काम करने वाला एक संदिग्ध पकड़ा गया. 28 अगस्त को काकचिंग डीएसए रोड से केसीपी (टी) का एक सदस्य और इम्फाल वेस्ट के लमसांग से केसीपी (पीपुल्स वॉर ग्रुप) का एक कैडर गिरफ्तार किया गया. जिरीबाम के जैरोलपोकपी और मोंगबुंग में पांच एकनाली बंदूक और बारूद बरामद हुआ.

28 अगस्त को ही इंफाल ईस्ट के बामोन लेईकाई से केवाइकेएल (ओकेन) का एक सदस्य और 29 अगस्त को मोइरांग से प्रीपाक (प्रो) का एक उग्रवादी पकड़ा गया. भारत-म्यांमार सीमा पर तेंगनौपाल में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के चार सदस्य गिरफ्तार किए गए. मणिपुर पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और 9233522822 नंबर पर सूचनाएं सत्यापित करने की अपील की है.