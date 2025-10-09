बड़ी साजिश नाकाम! Manipur के Churachandpur में मिला देसी रॉकेट, विस्फोटक और डेटोनेटर भी बरामद; जांच शुरू

Manipur Rocket Recovery News (Photo- @TheDCIndia/X)

Manipur Rocket Recovery News: मणिपुर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षाकर्मियों ने चूड़ाचांदपुर (Churachandpur) जिले के एस. लोनफाई और तुईकोंग गांवों के बीच के इलाके से 9 फुट लंबा एक देसी रॉकेट बरामद किया है. पुलिस (Manipur Police) के अनुसार, रॉकेट का वजन लगभग 200 किलोग्राम था, जिसमें विस्फोटक सामग्री और एक डेटोनेटर भी शामिल था. बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल पर पहुंचकर रॉकेट को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया.

अधिकारियों का कहना है कि रॉकेट को किसी उग्रवादी समूह (Militant Groups) ने सुनियोजित हमले के तहत छिपाकर रखा था. किसी भी अतिरिक्त विस्फोटक या हथियार की बरामदगी के लिए इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

ये भी पढें: VIDEO: ‘मणिपुर के लोगों को सलाम और सिर झुकाकर नमन करता हूं’, चूड़ाचांदपुर में पीएम मोदी ने हिंसा प्रभावित लोगों से की बात

Manipur के Churachandpur में मिला देसी रॉकेट

Security Forces have recovered a nine‑foot‑long country‑made rocket in Manipur’s Churachandpur district, containing explosives and a detonator with an estimated total weight of about 200 kilograms, according to initial field reports from the area. The device was secured and… pic.twitter.com/FMuKe7frjg — Defence Chronicle India ™ (@TheDCIndia) October 9, 2025

बिष्णुपुर जिले में हो चुका है रॉकेट हमला

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में, कुकी उग्रवादियों (Kuki Militants) ने बिष्णुपुर जिले में इसी तरह का एक रॉकेट हमला किया था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे. उस समय, यह रॉकेट मणिपुर के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिवंगत मैरेम्बम कोइरेंग (Mairembam Koireng) के घर पर गिरा था.

इसके बाद, नवंबर में, कुकी-डो समुदाय बहुल माने जाने वाले चरचंदपुर जिले से चार देसी रॉकेट बरामद किए गए.

रॉकेट की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हाल ही में बरामद रॉकेट किसी पुराने नेटवर्क से जुड़ा है या किसी नई आतंकवादी योजना का हिस्सा है.