मणिपुर में असम राइफल्स का बड़ा एक्शन; हथियारों का जखीरा बरामद, आतंकी साजिश नाकाम

इंफाल, 1 नवंबर : मणिपुर के उथल-पुथल भरे इलाके में सुरक्षा बलों ने एक और सफल छापेमारी को अंजाम दिया. असम राइफल्स ने काकचिंग जिले के पुलिस कमांडो के साथ मिलकर न्यू चायांग के उमाथेल इलाके में तलाशी अभियान चलाया. इस ऑपरेशन से एक बड़ा हथियारों का भंडार बरामद हो गया, जिससे इलाके में संभावित आतंकी हमलों की साजिश पर करारा प्रहार हुआ. यह घटना मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सुरक्षा बलों की सतर्कता का एक और उदाहरण है, जहां पिछले कुछ महीनों से हथियारों की बरामदगी बढ़ी है.

अभियान की शुरुआत खुफिया जानकारी के आधार पर हुई. असम राइफल्स की टीम और काकचिंग पुलिस कमांडो ने सुबह-सुबह उमाथेल के जंगली इलाके में घेराबंदी की. तलाशी के दौरान छिपे हुए एक गुप्त ठिकाने से हथियार और गोला-बारूद निकाला गया. बरामद सामान में एक इंसास लाइट मशीन गन, एक 12 बोर राइफल, एक सिंगल बैरल बोल्ट एक्शन राइफल, एक सिंगल बैरल राइफल शामिल हैं. यह भी पढ़ें : मुंबई के JJ अस्पताल में रोहित आर्या का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, पवई में बच्चों को बंधक बनाने के दौरान लगी थी गोली

इसके अलावा, 5.56 मिमी के 20 कारतूस, तीन हथगोले, एक ग्रेनेड रिंग (36), एक 51 मिमी इल्यूमिनेशन पैरा बम, 13 खाली कारतूस के डिब्बे और अन्य युद्ध सामग्री भी जब्त की गई. ये हथियार इतने घातक हैं कि इनका इस्तेमाल बड़े हमलों के लिए किया जा सकता था. सुरक्षा बलों के मुताबिक, यह जखीरा संभवतः स्थानीय उग्रवादी गुटों से जुड़ा था. मणिपुर में पिछले साल से चली आ रही जातीय हिंसा के कारण हथियारों की तस्करी बढ़ गई है. इस अभियान से न सिर्फ आतंकी गतिविधियां रुकी हैं, बल्कि स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है. बरामद सामग्री को आगे की जांच के लिए वाइखोंग पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है.

असम राइफल्स के मुताबिक, वे राज्य में शांति बहाल करने के लिए लगातार ऐसे अभियान चलाएंगे. मणिपुर सरकार ने भी इन प्रयासों की सराहना की है और कहा है कि इससे हिंसा प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद है.