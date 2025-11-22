Dengue Cases in Manipur: मणिपुर में डेंगू के 39 और मामले पॉजिटिव, इस साल मामलों की संख्या बढ़कर 5,166 हुई

इंफाल, 21 नवंबर : मणिपुर में इस साल अब तक 39 और लोगों के डेंगू से संक्रमित पाए जाने के साथ ही वेक्टर जनित बीमारियों के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 5,166 हो गई है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य मलेरिया अधिकारी एस. प्रियकुमार सिंह द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक राज्य में कम से कम 5,166 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि राज्य के बिष्णुपुर जिले में एक मरीज की मौत हो गई.

राज्य मलेरिया अधिकारी के अनुसार वे पिछले 11 महीनों से राज्य में डेंगू से निपटने के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष (2024) डेंगू के 2,463 मामले सामने आए थे और इस वायरल बीमारी से पांच लोगों की मौत हुई थी. राज्य मलेरिया अधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10,846 लोगों की जांच में 5,166 मामले पॉजिटिव पाए गए. यह भी पढ़ें : Mamata Banerjee on SIR: CM ममता बनर्जी 25 नवंबर को बनगांव में एसआईआर के विरोध में रैली को संबोधित करेंगी

ताजा रिपोर्ट के अनुसार घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों वाले मणिपुर के 16 प्रशासनिक जिलों में इम्फाल पश्चिम में सबसे अधिक 3,517 मामले सामने आए, इसके बाद इम्फाल पूर्व (1093), बिष्णुपुर (140), थौबल (120), सेनापति (65), काकचिंग (57), उखरुल (53), और चंदेल (30) हैं. सबसे अधिक प्रभावित जिलों में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर और थौबल जिले घनी आबादी वाले इम्फाल घाटी क्षेत्र में आते हैं, जबकि सेनापति, काकचिंग, उखरूल और चंदेल जिले पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं.

दक्षिणी असम से लगे मिश्रित आबादी वाले जिरीबाम जिले में डेंगू का केवल एक पॉजिटिव मामला सामने आया है, जबकि पहाड़ी फेरजावल जिले में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि डेंगू से संबंधित एकमात्र मौत मणिपुर घाटी क्षेत्र के बिष्णुपुर जिले में हुई है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि एनवीबीडीसीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहा है.