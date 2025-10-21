VIDEO: पाकिस्तान में 10 सैनिकों की हत्या, आतंकी संगठन BLA और TTP ने ली जिम्मेदारी; क्या अपनी ही बोई फसल काट रहा पड़ोसी मुल्क?

Pakistan Terrorist Attack News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान (Balochistan) में एक बड़े आतंकी हमले की खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLA) ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है, जिसमें पांच जवान मारे गए और दो गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हमला सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) में हुए आतंकवादी हमले के ठीक एक दिन बाद हुआ है.

इससे एक दिन पहले, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकवादियों ने डेरा इस्माइल खान जिले (Dera Ismail Khan District) में तैनात सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें पांच जवान मारे गए थे.

पाकिस्तानी सेना के वाहनों पर घात लगाकर हमला

दो दिन में 10 पाकिस्तानी जवानों की हत्या

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकवादियों ने सोमवार को सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन (SNGPL) को भी निशाना बनाने की कोशिश की. सेना ने जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है. दो दिन में हुए दोनों हमलों में कुल 10 सैनिक शहीद हुए और कई अन्य घायल हुए.

स्थानीय मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, आतंकवादी खतरे को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

पाकिस्तान में आतंकवाद बना गंभीर मुद्दा

पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लगातार सेना और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है. सुरक्षा बलों की सतर्कता के बावजूद लगातार हो रहे ये हमले पाकिस्तान में आतंकवाद की गंभीर प्रकृति को उजागर करते हैं.