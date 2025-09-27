Gurugram Road Accident: गुरुग्राम में बड़ा हादसा, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराई थार, पांच की मौत

गुरुग्राम, 27 सितंबर : हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम में तड़के भीषण हादसा (Accident) हो गया. एक बेकाबू थार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे 5 युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह भीषण हादसा शनिवार सुबह 4.30 बजे गुरुग्राम के झाड़सा फ्लाईओवर के पास हुआ. यूपी नंबर प्लेट की ब्लैक थार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ओवरस्पीड होने के कारण थार बेकाबू हो गई और साइड पर एग्जिट 9 के डिवाइडर से जा टकराई.
डिवाइडर से इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि थार में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई. गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. थार में तीन युवक और तीन युवतियां सवार थे. इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया. पुलिस ने मृतकों और घायल के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. यह भी पढ़ें : PM Odisha Visits: प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ
बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान के टोंक में नेशनल हाईवे 148डी पर तारण गांव के पास रोडवेज की एक बस गहरे गड्ढे में पलट गई थी. रोडवेज की बस सवाई माधोपुर से टोंक की तरफ आ रही थी. इस दौरान ओवरटेक और तेज रफ्तार के चलते ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. घायलों में कई को सिर और हड्डियों में गंभीर चोटें आईं, जबकि कुछ को हल्की चोटें लगीं. कोतवाली थाना प्रभारी भंवर लाल ने बताया कि हादसे में 25 लोग घायल हुए. बस सवाई माधोपुर से जयपुर जा रही थी. यात्रियों ने बताया कि हाईवे पर बस का नियंत्रण खो गया था, जिसके चलते बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस में करीब 48 लोग सवार थे. यह जयपुर की तरफ जा रही थी.