Earthquake in Haryana: हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके, 3.3 तीव्रता के साथ कांपी धरती; फिलहाल कोई नुकसान की सूचना नहीं

Earthquake (Photo- Pixabay)

Earthquake in Haryana: हरियाणा के रोहतक में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी ग. यह झटका लगभग सुबह 4:32 बजे महसूस किया गया. राहत वाली बात है कि किसी भी नुकसान या चोट की सूचना नहीं मिली. हालांकि, कई लोग गहरी नींद में सो रहे थे, और भूकंप के कारण डरकर उठ गए तथा घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे.

रोहतक में भूकंप आते रहते हैं

हरियाणा के रोहतक जैसे जिले भूकंपीय जोन II और III में आते हैं, जो कम से मध्यम भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र हैं. भूवैज्ञानिकों के अनुसार, ऐसे हल्के भूकंप भारतीय प्लेट में हो रहे टेक्टोनिक बदलावों के कारण आते हैं. रोहतक में पिछले वर्षों में भी इसी तरह की हल्की भूकंपीय गतिविधियां देखी गई हैं. यह भी पढ़े: Earthquake in Amravati: अमरावती जिले में फिर से भूकंप, नागरिकों ने महसूस किए झटके, लोगों में फैला डर

जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं

फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह भूकंप हल्की श्रेणी का था, इसलिए बड़े नुकसान की संभावना नहीं है.

प्रशासन की अपील

स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने पुष्टि की है कि किसी प्रकार की क्षति या आपात कॉल नहीं मिली है। अधिकारियों ने स्थिति पर निगरानी जारी रखी है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने निवासियों से सतर्क रहने और भूकंप सुरक्षा उपायों का पालन करने तथा आपातकालीन किट तैयार रखने की अपील की है.