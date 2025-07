Maharashtra Weather Forecast: IMD की चेतावनी, मुंबई, ठाणे सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों में अगले 3-4 घंटों में हो सकती है बारिश, रहें सावधान!

Maharashtra Weather Forecast: महाराष्ट्र में पिछले दो हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है. जून महीने में हुई भारी बारिश के बाद, जुलाई में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 1 जुलाई को मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए बारिश की चेतावनी दी है.

IMD के अनुसार, आज (1 जुलाई) महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और पुणे, सातारा, नासिक के घाटों में अगले 3-4 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: IMD की चेतावनी, जुलाई में मुंबई सहित महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना

A nowcast warning issued on 01.07.2025 forecasts light to moderate rain at isolated places in Thane, Mumbai, Raigad, Ratnagiri, and the Ghats of Pune, Satara, and Nashik in the next 3–4 hours: IMD Mumbai pic.twitter.com/uyaRk4PH48

— IANS (@ians_india) July 1, 2025