Maharashtra: नगर परिषद-पंचायत चुनाव के लिए शिंदे गुट ने कसी कमर, चुनाव प्रभारियों के घोषित किए नाम, MP-MLA सहित कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

Municipal Council–Nagar Panchayat Elections: महाराष्ट्र में में आगामी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों को देखते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे ने चुनावी तैयारियों को गति देते हुए अपने चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है जिससे पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा सके साथ ही चुनावी रणनीति तय की जा सके.

इस नियुक्ति के जरिए पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संदेश दिया है. शिवसेना पार्टी की तरफ से घोषित प्रभारी आगामी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में उम्मीदवार चयन से लेकर जनसंपर्क अभियान तक की जिम्मेदारी संभालेंगे. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में नगर परिषद-नगर पंचायत चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद राज ठाकरे का EC पर हमला, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर कर उठाए कई सवाल

नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग जिलों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है. जिसमें नाशिक ,जलगांव , पुणे, नंदुरबार,धुले, अहिल्या नगर ,पुणे ,सातारा ,सांगली , कोल्हापुर शामिल हैं.