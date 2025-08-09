Kulgam Encounter: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, 10 घायल, एक आतंकी ढेर, जम्मू-कश्मीर में 9 दिन से जारी है एंटी-टेरर ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में अखाल इलाके में पिछले कई दिनों से आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है. यह अब तक का सबसे लंबा चलने वाला आतंकवाद विरोधी अभियान बन गया है.

मुठभेड़ की जानकारी

यह मुठभेड़ 1 अगस्त को 'ऑपरेशन अखल' के तहत शुरू हुई थी. सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि अखाल के घने जंगलों में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम शामिल है.

अब तक एक आतंकी का शव बरामद हुआ है. इस ऑपरेशन में हमारे दो जवान शहीद हो गए हैं और दस जवान घायल हुए हैं.

मुश्किल हालात

यह इलाका पहाड़ी और घने जंगलों से घिरा हुआ है. आतंकी इस मुश्किल भौगोलिक स्थिति और गुफाओं का फायदा उठाकर छिपे हुए हैं. इस वजह से सुरक्षाबलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

लगातार कार्रवाई

सुरक्षाबल आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. घने जंगल और रात के अंधेरे में भी सर्च ऑपरेशन जारी है. इलाके में गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं.

इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं. वे जल्द ही आतंकियों को खत्म कर देंगे.