Jalgaon Shocker: महाराष्ट्र के जलगांव में दुखद हादसा, खेत में काम करते समय बिजली का लगा करंट, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Jalgaon Shocker: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एरंडोल तालुका के वरखेडी गांव में एक दुखद हादसा हुआ है. खेत में काम करते समय बिजली के तारों के करंट से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दादी, पति-पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं. ये सभी मजदूरी के लिए खेत में आए थे और सभी मृतक मध्य प्रदेश के निवासी थे.
हादसा कैसे हुआ
जानकारी के मुताबिक, खेत में पालतू जानवरों से फसलों की रक्षा करने के लिए किसान ने बिजली के तारों का इस्तेमाल किया था. इन तारों में करंट आने के कारण पांच लोगों की मौत हो गई. यह घटना आज दोपहर करीब 12:30 बजे हुई. यह भी पढ़े: Nagpur Rains: महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दो अलग- अलग गांव में फंसे 39 लोगों को सेना की मदद से बचाया गया
मृतकों के नाम
मृतकों में विकास रामलाल पावरा (35 वर्ष), उनकी पत्नी सुमन पावरा (30 वर्ष), उनकी दो बेटियां पवन पावरा और कंवल पावरा, और एक वृद्ध महिला (नाम ज्ञात नहीं) शामिल हैं। इस घटना में केवल एक बच्ची, दुर्गा विकास पावरा (1.5 वर्ष), बच सकी.
किसान पर कार्रवाई
घटना के बाद पुलिस ने किसान को हिरासत में ले लिया है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जांच की जा रही है.