आपके राज्य में कब आएगी PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त? किसानों के लिए जरूरी सुझाव, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 21th Installment Status Check

PM Kisan 21st Installment Status: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही जारी होने की उम्मीद है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त (PM Kisan Beneficiary Status 2025 ) मिल चुकी है. इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार ने राहत के तौर पर सबसे पहले इन किसानों के खातों में पैसा पहुंचाया. लगभग 27 लाख किसान इस किस्त (PM Kisan Scheme Online) का लाभ पहले ही प्राप्त कर चुके हैं.

आपके राज्य में कब आएगा ₹2000?

दूसरे राज्यों के किसान दिवाली (Diwai Fastival) से पहले अपने खातों में ₹2,000 आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन सा लग रहा है. दरअसल, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जिससे किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

केंद्र सरकार (Central government) ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सभी लाभार्थियों को राशि भेजी जाएगी. इसलिए, अगर सब कुछ सही रहा, तो दिवाली या नवंबर की शुरुआत तक आपके खाते में राशि पहुंच सकती है.

21वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें? (How to Check Status)

सबसे पहले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं

होमपेज पर, आपको "लाभार्थी स्थिति ( Beneficiary Status) " विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.

" विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें. एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको दो विकल्प Aadhaar Number ( आधार नंबर) और Account Number ( खाता नंबर) दिखाई देंगे. इनमें से किसी एक को चुनें और सही जानकारी दर्ज करें

दिखाई देंगे. इनमें से किसी एक को चुनें और सही जानकारी दर्ज करें जानकारी भरने के बाद, नीचे दिए गए ''डेटा प्राप्त करें ( Get Data)'' बटन पर क्लिक करें.

बटन पर क्लिक करें. अब आपकी स्क्रीन पर आपकी पीएम किसान किस्त की पूरी जानकारी दिखाई देगी. यहां आप किस्त जारी हुई है या नहीं, भुगतान की तारीख, बैंक लेनदेन की स्थिति और किसी भी रोक या त्रुटि की जानकारी को देख सकते हैं.

अगर स्टेटस में '' Payment Success'' लिखा है, तो समझिए धनराशि आपके खाते में स्थानांतरित कर दी गई है. अगर “ Pending ” दिखता है, तो वेरिफिकेशन या प्रोसेसिंग जारी है.

किसानों के लिए जरूरी सुझाव

सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड (Aadhar card), बैंक खाता (Bank Account) और भूमि रिकॉर्ड (Land Records) एक-दूसरे से जुड़े हों. अगर कोई त्रुटि या नाम मेल नहीं खाता है, तो अपनी ग्राम पंचायत या कृषि विभाग से संपर्क करें.

इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र किसान को साल में तीन बार ₹2,000 की किस्त मिलती है. अब, किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसके जल्द ही जारी होने की उम्मीद है.