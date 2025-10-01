RBI Monetary Policy: GST कट के बाद एक और तोहफा? आपकी लोन की EMI पर RBI आज करेगा बड़ा ऐलान

RBI Recruitment 2025

RBI Repo Rate Cut: त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि सरकार और RBI दोनों ही आम आदमी को तोहफे देने के मूड में हैं. हाल ही में कुछ चीजों पर GST कटने से मिली राहत के बाद, आज एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आज यानी 1 अक्टूबर को सबकी नजरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर टिकी हैं. बस कुछ ही देर में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा यह ऐलान करेंगे कि आपकी लोन की EMI का बोझ कम होगा या बढ़ेगा.

क्यों है आज का दिन इतना खास?

दरअसल, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 29 सितंबर से चल रही थी, जिसमें ब्याज दरें तय की जाती हैं. आज उसी बैठक के नतीजे आने हैं. ज्यादातर जानकारों और SBI की रिसर्च रिपोर्ट का अनुमान है कि इस बार RBI त्योहारों का तोहफा देते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई में थोड़ी नरमी आने की वजह से RBI के पास यह कटौती करने का अच्छा मौका है.

अगर फैसला पक्ष में आया तो क्या होगा?

अभी रेपो रेट 5.50% है. अगर उम्मीद के मुताबिक इसमें 0.25% की कटौती होती है, तो यह घटकर 5.25% रह जाएगा. आपको बता दें कि इस साल (2025) में RBI पहले ही तीन बार ब्याज दरें घटा चुका है, जिससे रेपो रेट 6.50% से घटकर 5.50% पर आ गया था. हालांकि, अगस्त में हुई पिछली बैठक में कोई बदलाव नहीं किया गया था. अगर आज कटौती होती है, तो यह इस साल की चौथी कटौती होगी.

क्या है ये रेपो रेट और आपकी जेब पर इसका असर?

चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं.

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर RBI बाकी सभी बैंकों (जैसे SBI, HDFC, ICICI) को कर्ज देता है.

जब रेपो रेट घटता है: तो बैंकों को RBI से सस्ता कर्ज मिलता है. इसका फायदा बैंक अपने ग्राहकों को देते हैं और होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम कर देते हैं. नतीजा, आपकी EMI सस्ती हो जाती है.

तो बैंकों को RBI से सस्ता कर्ज मिलता है. इसका फायदा बैंक अपने ग्राहकों को देते हैं और होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम कर देते हैं. नतीजा, आपकी EMI सस्ती हो जाती है. जब रेपो रेट बढ़ता है: तो बैंकों के लिए RBI से कर्ज लेना महंगा हो जाता है. इसका बोझ वे ग्राहकों पर डालते हैं और लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी EMI महंगी हो जाती है.

तो बस कुछ देर का और इंतजार. सुबह 10 बजे साफ हो जाएगा कि इस फेस्टिव सीजन में आपकी जेब को राहत मिलती है या नहीं.