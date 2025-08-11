MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोंकण बोर्ड के 5,285 घरों, 77 प्लॉट्स के लिए लॉटरी, 13 अगस्त को हैं आवेदन की अंतिम डेट, जल्द करें एप्लीकेशन

(Photo Credits File)

MHADA Konkan Lottery 2025: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के कोंकण बोर्ड द्वारा आम जनता को सस्ती और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2025 की कोंकण हाउसिंग लॉटरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस लॉटरी के माध्यम से 5,285 फ्लैट्स और 77 प्लॉट्स आवंटित किए जाएंगे. यह भी पढ़े: MHADA Konkan Lottery 2025: कहीं मौका न छूट जाए! ठाणे समेत इन जिलों में 5,285 घरों के लिए म्हाडा कोकण बोर्ड की लॉटरी; जल्द करें आवेदन, यह है लास्ट डेट

आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि

लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत 14 जुलाई 2025 से हो चुकी है, और इसमें भाग लेने के इच्छुक आवेदकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है. अब तक करीब 30,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि अंतिम तारीख तक यह संख्या दोगुनी हो सकती है. ऐसे में जो लोग इन जिलों में म्हाडा का घर खरीदने को लेकर इक्छुक हैं. वे MHADA की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

लॉटरी से जुड़ी अन्य प्रमुख तिथियाँ:

प्रारंभिक पात्र सूची जारी: 21 अगस्त 2025 (शाम 6 बजे)

आपत्तियाँ दर्ज करने की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2025 (शाम 6 बजे)

अंतिम पात्रता सूची जारी: 1 सितंबर 2025 (शाम 6 बजे)

लकी ड्रा का आयोजन: 3 सितंबर 2025, सुबह 10 बजे

स्थान: डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, ठाणे

लकी ड्रा में चुने गए सफल आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फ्लैट्स या प्लॉट्स की चाबियाँ सौंपी जाएंगी.

कहां स्थित हैं ये घर और प्लॉट्स?

MHADA के ये आवासीय फ्लैट्स और प्लॉट्स मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित हैं, जो मुंबई से कुछ दूरी पर हैं लेकिन सड़क और रेलमार्ग से सुगम हैं.

ठाणे

वसई

पालघर

कुलगांव-बदलापुर

सिंधुदुर्ग (ओरोस)

कल्याण

टिटवाला

यदि आप ठाणे, पालघर, वसई या सिंधुदुर्ग जैसे क्षेत्रों में किफायती आवास या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह MHADA की लॉटरी आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है. 13 अगस्त 2025 से पहले आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है