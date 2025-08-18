Mumbai Rain: मुंबई में तेज बारिश के चलते 19 तारीख को भी स्कूल और कॉलेज को दी गई छुट्टी, मौसम विभाग ने कल अलर्ट घोषित किया
(Photo : X)

मुंबई,महाराष्ट्र: मुंबई में बारिश से हालात काफी बिगड़ चुके है.पिछले दो दिनों से लगातार बारिश जारी है. आज दोपहर के बाद की स्कूलों को छुट्टी दे दी गई थी और अब बीएमसी (BMC) ने सभी स्कूलों को कल यानी 19 अगस्त की छुट्टी (Holiday)घोषित की है. मुंबई शहर के आसपास के इलाकों में और ठाणे जिले में भी बारिश का काफी जोर है. बारिश के कारण शहर का जन जीवन प्रभावित हुआ है. बारिश का जोर देखकर दोपहर की स्कूलों को छुट्टी दे दी गई थी और अब कल यानी मंगलवार 19 अगस्त की भी सभी स्कूल और कॉलेजों (Colleges) को छुट्टी घोषित की गई है.

बीएमसी ने इसको लेकर अपने अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर जानकारी दी है. ये भी पढ़े:Mumbai Schools Holiday: मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े! सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित

19 तारीख को सभी स्कूल और कॉलेजों को छुट्टी

स्कूलों के छात्रों को घर छोड़ने के वीडियो आएं है सामने

बता दें की पिछले दो दिनों से बारिश के कारण शहर के हालात बिगड़ गए है. जगह जगह पर बारिश का पानी (Heavy Rain) जमा है. कई जगहों पर तो सड़कों पर घुटने तक पानी बहते हुए दिखाई दे रहा था. सुबह दादर के पास कुछ स्कूल के बच्चों को पुलिस कर्मचारियों (Police Personnel)ने स्कूल बस से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया. जिसके कारण मुंबई समेत ठाणे जिले (Thane District)में भी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई है.

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया

भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने कल, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को मुंबई शहर और उपनगरों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. बीएमसी से भी लोगों से बारिश को लेकर सावधान रहने की अपील की है.

 