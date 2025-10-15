Indian Railway Modernization: पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रेलवे आधुनिकीकरण को लेकर कर रहा शानदार प्रगति; अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में रेलवे आधुनिकीकरण को लेकर भारत की शानदार प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं. नई दिल्ली में 16 वें इंटरनेशनल रेलवे इक्विप्मेंट एग्जीबिशन (आईआरईई) में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं और 46,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रिफाइ किया गया है. साथ ही, 40,000 नए कोच मैन्युफैक्चर किए गए हैं."

उन्होंने पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर आगे कहा, "निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 325 किलोमीटर तक का काम पहले ही पूरा हो चुका है उन्होंने बताया कि वे हाल ही में सूरत और बिलिमोरा स्टेशनों के दौरे पर थे, जो 2027 में खुलने वाले पहले सेक्शन का हिस्सा होंगे." केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारे पास 156 वंदे भारत सेवाएं, 30 अमृत भारत सेवाएं और 4 नमो भारत सेवाएं हैं, जो सभी देश भर में बेहद लोकप्रिय हो गई हैं. अपने भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आईआरईई के आयोजन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की सराहना की और उपकरण निर्माताओं और रेलवे संगठनों की भागीदारी को भी सराहा.

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीआईआई भारतीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है. उन्होंने बताया कि लगभग 15 देशों के सभी उपकरण निर्माता और बड़ी संख्या में एमएसएमई कार्यक्रम में मौजूद हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह वह समय है जब हमें अपने उपकरणों की गुणवत्ता, रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक नई तकनीकों और उन सभी बिंदुओं पर पुनर्विचार करना होगा, जिन पर हमने आज प्रदर्शनी में चर्चा की है."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे देश के लिए आवश्यक कई नए उपकरण आज भारत में निर्मित होते हैं. भारत रेलवे उपकरणों का निर्माण, डिजाइन और निर्यात करने वाले देश के रूप में उभर रहा है, इसलिए यह प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. हमने टीम के साथ आने वाले 3 से 4 वर्षों के कुछ प्रमुख अगले लक्ष्यों पर भी चर्चा की है और पूरा उद्योग आज प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे के आधुनिकीकरण और रेलवे कवरेज के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने से उत्साहित है."