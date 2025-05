Jaisalmer School Holiday: राजस्थान के जयसलमेर में आज सभी स्कूलों की छुट्टी, पाकिस्तान में एयरस्ट्राइक के बाद प्रशासन ने लिया फैसला

जयसलमेर, राजस्थान: जैसलमेर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर पारस राम ने आज सूचना दी कि जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. यह निर्णय कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण लिया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस छुट्टी की जानकारी पूरे जिले में प्रसारित कर दी गई है ताकि सभी स्कूलों के छात्र और शिक्षक इसे ध्यान में रखते हुए घरों तक सुरक्षित पहुंच सकें.

वहीं दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए हमले के जवाब में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. भारतीय सेना की तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन 'सिंदूर ऑपरेशन' के तहत पाकिस्तान स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की. इस कार्रवाई में लगभग 90 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है. भारतीय सेना के इस मिशन ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है और भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत को साबित किया है.

Jaisalmer, Rajasthan | Additional District Collector Parsa Ram says, "Holiday has been declared in all government and non-government schools of Jaisalmer district today."

