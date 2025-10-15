'मसूद अजहर छिपा हुआ है', एआई प्रोपेगेंडा के बावजूद जैश कार्यकर्ताओं का मोहभंग

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर : जैश-ए-मोहम्मद का सरगना और दुर्दांत आतंकी मसूद अजहर (Masood Azhar) ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिपता फिर रहा है. भारतीय सशस्त्र बलों ने उसके संगठन को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है और दुनिया जानती है कि एरियल अटैक में उसके कई निकटजन भी मारे गए हैं. जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर ने भी माना था कि पहलगाम हमले (Pahalgam Attack) का बदला लेने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान अजहर के परिजन मारे गए. भारतीय एजेंसियों के अनुसार, अजहर छिपा हुआ है और उसे खुले में न आने की सलाह दी गई है.

भारतीय सशस्त्र बल उस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती; इसलिए उन्होंने उसे अपनी निगरानी में रखा है. अजहर की इस चुप्पी ने जैश-ए-मोहम्मद के कार्यकर्ताओं को बेचैन कर दिया है. कुछ लोग उम्मीद खो रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा है. पहले, जब अजहर छिप जाता था या इलाज कराता था, तो उसका भाई रऊफ अजगर ही फैसला लेता था. अजगर जैश-ए-मोहम्मद में हर चीज का प्रभारी था, और वह अपने भाई अजहर के लिए एक आदर्श लेफ्टिनेंट था. हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में अजगर मारा गया. यह जैश-ए-मोहम्मद के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि उन्होंने अपना ऑपरेशन प्रमुख खो दिया था. दूसरी ओर, अजहर एक वैचारिक प्रमुख रहा है, और अब, दोनों की अनुपस्थिति में, कार्यकर्ताओं का संगठन पर से विश्वास उठ रहा है. खबरों का प्रवाह बनाए रखने और कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगाने के लिए, जैश-ए-मोहम्मद नई शाखाएं खोलने की घोषणाएं कर रहा है. यह भी पढ़ें : सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई

हाल ही में, पता चला है कि संगठन अपनी महिला शाखा खोल रहा है. खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद को फिर से संगठित होने में समय लगेगा. इसके अलावा, उसे पता है कि भारत के साथ किसी भी दुस्साहस का पूरा जवाब दिया जाएगा. इसलिए, वह अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है. इसलिए, संगठन नई शाखाएं खोलने और अन्य गतिविधियां शुरू करने की खबरें फैलाता रहता है. यह केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए है ताकि उन्हें लगे कि कुछ गतिविधि हो रही है. जैश-ए-मोहम्मद के कमजोर होने और नेतृत्व के अजेय होने के साथ, भारतीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि संगठन कोई दुस्साहस तो नहीं करेगा, लेकिन वह दुष्प्रचार वीडियो का प्रसार बढ़ा सकता है.

एजेंसियों को पता चला है कि ये वीडियो न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि भारत के कुछ हिस्सों में भी बड़ी संख्या में प्रसारित हो रहे हैं. यह संगठन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करके वीडियो बना रहा है और उन्हें बड़ी संख्या में प्रसारित कर रहा है. अजहर की तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है. कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि उनके मुखिया के साथ सब ठीक है, इसलिए उन्हें हमेशा अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का दुष्प्रचार भले ही काम कर रहा हो, लेकिन यह अस्थायी ही है.

जैश-ए-मोहम्मद के कार्यकर्ता जम्मू-कश्मीर में हमले करना चाहते हैं, और अगर उन्हें लंबे समय तक प्रतिबंधित कर दिया गया, तो वे सोचेंगे कि आखिर क्या बदल गया है. आईएसआई के लिए इन तत्वों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा. आईएसआई के सामने एक और बड़ी समस्या यह है कि जैश-ए-मोहम्मद के कई लोग तालिबान के साथ संबंधों के बिगड़ने से नाखुश हैं. यह संगठन तालिबान का समर्थक रहा है, लेकिन आज उसे चुप रहना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की वर्तमान सत्ता अफगान तालिबान विरोधी है.

जैश-ए-मोहम्मद नेतृत्व का हमेशा से मानना रहा है कि सभी कट्टरपंथी इस्लामी समूहों को एकजुट होना चाहिए और उनकी लड़ाई भारत और पश्चिम के खिलाफ होनी चाहिए. हालांकि, वर्तमान नेतृत्व के कारण पाकिस्तान में स्थिति पूरी तरह बदल गई है. आज, सत्ता प्रतिष्ठान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और अफगान तालिबान के साथ संघर्ष कर रहा है. जैश-ए-मोहम्मद के कई लोग मौजूदा स्थिति से नाखुश हैं और आईएसआई को डर है कि कई लोग दलबदल कर सकते हैं. आईएसआई अपने कार्यकर्ताओं को शांत करने या उन्हें बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका भारत पर एक बड़ा हमला करना है. हालाँकि, यह आईएसआई के लिए बहुत जोखिम भरा है क्योंकि उसे पता है कि भारत सरकार, एक नए सिद्धांत के साथ, इस तरह के दुस्साहस को हल्के में नहीं लेगी.