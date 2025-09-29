जम्मू-कश्मीर में फिर लौटेगी पर्यटकों की रौनक, पहलगाम हमले के बाद बंद हुए 12 पर्यटन स्थल खुले

Representational Image | PTI

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा कारणों से कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था. 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे. इस घटना के बाद घाटी और जम्मू के करीब 50 टूरिस्ट स्पॉट्स को सुरक्षा समीक्षा तक बंद कर दिया गया था. करीब छह महीने बाद, सोमवार से 12 पर्यटन स्थलों को दोबारा खोल दिया गया है. बीते शुक्रवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई यूनिफाइड हेडक्वार्टर (UHQ) की बैठक में यह फैसला लिया गया.

एलजी सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “सुरक्षा समीक्षा और विस्तृत चर्चा के बाद, कश्मीर और जम्मू डिवीज़न में बंद किए गए कई पर्यटन स्थलों को दोबारा खोला जा रहा है.”

कश्मीर और जम्मू में कौन से स्थल खुले?

कश्मीर डिवीजन: अरु वैली, राफ्टिंग प्वाइंट यनर, अक्कड़ पार्क, पदशाही पार्क और कमान पोस्ट सहित कुल 7 स्थान.

जम्मू डिवीजन: डगन टॉप, रामबन, कठुआ का धग्गर, सलाल की शिव गुफा और रियासी सहित कुल 5 स्थल.

पहले भी खुले थे 16 स्थल

इससे पहले जून 2025 में 16 स्थलों को खोला गया था, जिनमें कश्मीर के वेरिनाग, कोकरनाग, अचाबल गार्डन, बादामवारी पार्क और जम्मू के सुथाल, देविपिंडी और जय वैली जैसे इलाके शामिल थे.

पर्यटन जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल 34.98 लाख सैलानी कश्मीर पहुंचे, जबकि 2023 में यह संख्या 31.55 लाख और 2022 में 26.73 लाख थी. स्थलों के फिर से खुलने के बाद उम्मीद है कि आने वाले सीजन में पर्यटन में और तेजी आएगी.