IAF Apache Helicopter Emergency Landing: पठानकोट में एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग! दोनों पायलट सुरक्षित

भारतीय वायु सेना (IAF) के एक हेलीकॉप्टर को शुक्रवार को पंजाब के पठानकोट में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. ये एक Apache हेलीकॉप्टर (M17) था, जिसने एहतियातन ये लैंडिंग की और गनीमत रही कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ.

ख़ास बात ये है कि एक हफ़्ते के अंदर ये ऐसी दूसरी घटना है. इससे पहले 6 जून को भी वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी.

VIDEO | Pathankot, Punjab: An Apache helicopter of the Indian Air Force (IAF) made emergency landing in Nangalpur area. More details are awaited.

