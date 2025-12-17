Operation Sindoor Row: ऑपरेशन सिंदूर पर महाराष्ट्र के पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से सियासत गरमाई, विरोध के बीच माफी मांगने से इनकार; VIDEO
Prithviraj Chavan on Operation Sindoor Row: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मच गया है. बीजेपी नेताओं की मांग है कि पूर्व सीएम अपने बयान को लेकर माफी मांगें. लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा, “मैं माफी क्यों मांगूंगा? यह सवाल ही नहीं उठता. संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है.”

पृथ्वीराज चव्हाण का बयान

दरअसल, पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, “पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे. 7 तारीख को जो आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई, उसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे मानें या न मानें. भारतीय विमानों को मार गिराया गया! वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा. यह भी पढ़े:  Rajnath Singh On Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर प्रमाण है, जब तीनों सेनाएं साथ आती हैं तो ताकत कितनी बढ़ जाती है; राजनाथ सिंह

पृथ्वीराज चव्हाण  ने माफ़ी मांगने से किया इनकार

ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सीएम का बयान

वायुसेना के जमीन पर रहने की बताई वजह

मीडिया से बातचीत में चव्हाण ने कहा कि अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ता, तो उसके पाकिस्तान की ओर से मार गिराए जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी. इसी कारण भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से जमीन पर रखा गया.

बीजेपी का तीखा हमला, माफी की मांग

पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान के बाद विपक्षी दल बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए.

सेना के अपमान का आरोप

बीजेपी का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में पृथ्वीराज चव्हाण ने भारतीय सेना और वायुसेना का अपमान किया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसे बयान सैनिकों के मनोबल को ठेस पहुंचाते हैं.

कांग्रेस पहले भी उठा चुकी है सवाल

यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े करती रही है.

सरकार पर तथ्यों को छिपाने का आरोप!

कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ अहम तथ्यों को छिपा रही है। पार्टी का कहना है कि ऑपरेशन की पूरी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए.

महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ा सियासी तापमान

इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाज़ी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में सियासी टकराव और बढ़ने की संभावना है.

क्या है ऑपरेशन सिंदूर

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. इसके जवाब में भारत ने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इस ऑपरेशन के तहत पीओके में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था. भारत की ओर से 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था.