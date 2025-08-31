VIDEO: रायबरेली में स्कॉर्पियो ने 3 साइकिल सवार मजदूरों को रौंदा, CCTV फुटेज देख कांप जाएगी रूह

हादसे के बाद ड्राइवर कार समेत मौके से फरार हो गया. (Photo : X)

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. हरचंदपुर थाना क्षेत्र में सत्कार होटल के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल से काम पर जा रहे तीन मजदूरों को बुरी तरह रौंद दिया. टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए.

जानकारी के मुताबिक, तीनों मजदूर रोज की तरह अपनी साइकिल पर सवार होकर काम के लिए निकले थे. जब वे सत्कार होटल के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों मजदूर हवा में उछलकर दूर जा गिरे और लहूलुहान हो गए.

हादसे को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो चालक ने इंसानियत नहीं दिखाई और गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

सीसीटीवी फुटेज ने खोली लापरवाही की पोल

इस हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें ड्राइवर की लापरवाही साफ नजर आ रही है. फुटेज में देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार बहुत तेज थी और वह अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे चल रहे साइकिल सवारों को रौंदते हुए निकल गई.

इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा और दहशत का माहौल है. पुलिस ने अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश में जुट गई है. स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आरोपी ड्राइवर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.