Hit and Run Case: हिट एंड रन मामले में कन्नड़ अभिनेत्री दिव्या सुरेश शामिल, बेंगलुरु पुलिस जल्द करेगी पूछताछ

बेंगलुरु, 25 अक्टूबर : बेंगलुरु (Bengaluru) के बयातारायणपुरा इलाके में 4 अक्टूबर को हुई एक हिट-एंड-रन (Hit and Run) घटना ने सबको चौंका दिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस घटना में कन्नड़ अभिनेत्री और बिग बॉस कन्नड़ की कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश (Divya Suresh) शामिल थीं. घटना रात करीब डेढ़ बजे हुई थी. इस घटना में तीन लोग घायल हुए. 34 साल की अनीता को गंभीर चोटें आईं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया. बाइक पर उनके साथ यात्रा कर रहे दो अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं.

पुलिस ने बताया कि दिव्या सुरेश इस समय किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त हैं. हालांकि, उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार बाइक को टक्कर मारकर तेजी से वहां से चली जाती है, जबकि बाइक पर बैठे लोग सड़क पर गिरकर दर्द से चीख रहे थे. पुलिस ने पुष्टि की है कि कार दिव्या सुरेश चला रही थीं. घटना के गवाहों ने भी उन्हें ड्राइवर के रूप में पहचाना. यह भी पढ़ें : Agra Car Accident: तेज रफ़्तार बेकाबू कार सवार ने 7 लोगों को रौंदा, 5 की हुई मौत, आगरा का VIDEO आया सामने

पुलिस ने इस मामले में भारतीय कानून की धारा 281 और 125(ए) और मोटर वाहन कानून की धारा 134(ए), 134(बी), और 187 के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें कहा गया कि बयातारायणपुरा पुलिस स्टेशन की दिशा से आ रही कार और दूसरी दिशा से आ रही बाइक में टक्कर हुई. बाइक पर किरण, अनुषा और अनीता अस्पताल जा रहे थे. टक्कर के बाद वे सड़क पर गिर गए, जिससे अनीता के पैर में फ्रैक्चर हो गया.

पीड़ित के परिवार ने बताया कि डॉक्टरों ने अनीता को लंबे समय तक आराम करने की सलाह दी है. साथ ही कहा कि दिव्या सुरेश ने अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं किया है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद पीड़ितों ने मदद के लिए काफी आवाज लगाई थी, लेकिन कार नहीं रुकी. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब गंभीर रूप से घायल अनीता को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई. पुलिस के मुताबिक, जांच अभी जारी है और आरोपी को जल्द ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी.