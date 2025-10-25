Divya Suresh Car Accident: बेंगलुरु हिट-एंड-रन केस में फंसी एक्ट्रेस दिव्या सुरेश, कार से 3 लोगों को टक्कर मारकर भागने का आरोप

(Photo : Instagram/Divya Suresh Rao)

Kannada Actress Divya Suresh Bengaluru Hit-and-Run Case: कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' रियलिटी शो की कंटेस्टेंट रह चुकीं दिव्या सुरेश एक बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं. बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने उनकी पहचान उस कार ड्राइवर के तौर पर की है, जिसने 4 अक्टूबर की रात एक बाइक को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में बाइक पर सवार तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला का पैर टूट गया.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 4 अक्टूबर की सुबह (तड़के) करीब 1:30 बजे की है. 25 साल के किरण जी. नाम के एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. किरण ने बताया कि वह अपनी दो चचेरी बहनों, 24 साल की अनुषा और 33 साल की अनिता के साथ बाइक पर जा रहे थे.

जब वे ब्यातारायणपुरा इलाके में एक होटल के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार काली कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. किरण का आरोप है कि कार चलाने वाला (जो एक महिला थी) टक्कर मारने के बाद मौके पर रुका नहीं, बल्कि वहां से फरार हो गया.

एक महिला का पैर टूटा

इस एक्सीडेंट में किरण और अनुषा को मामूली चोटें आईं, लेकिन अनिता गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनके पैर में बहुत बुरी चोट लगी. उन्हें फौरन बीजीएस अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अनिता का पैर टूट गया है और उसे ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी.

शिकायत में क्यों हुई देरी?

किरण ने पुलिस को बताया कि वे अपनी बहन अनिता के इलाज में इतने व्यस्त हो गए कि तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा पाए. उन्होंने एक्सीडेंट के तीन दिन बाद, यानी 7 अक्टूबर को पुलिस में FIR लिखवाई.

CCTV से कैसे पकड़ी गईं एक्ट्रेस?

शुरुआत में पुलिस ने एक "अज्ञात" काली कार और "अज्ञात" महिला ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया था. लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो वे कार के नंबर तक पहुंच गए.

जांच में पता चला कि वह कार कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश की थी. बेंगलुरु वेस्ट के एक सीनियर ट्रैफिक पुलिस अफसर ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि हादसे के वक्त दिव्या सुरेश खुद ही कार चला रही थीं.

पुलिस का कहना है कि एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मामले की आगे की जांच जारी है.