Bengaluru: महिला ने सरेआम ट्रैफिक पुलिस को दी गंदी गालियां, वीडियो वायरल होने पर हुई गिरफ्तारी

बेंगलुरु के येलहंका न्यू टाउन इलाके से एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और गाली-गलौज करते हुए देखा जा सकता है. यह घटना गुरुवार को उस समय हुई जब हेलमेट पहने एक महिला ने व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के साथ तीखी बहस शुरू कर दी. वीडियो में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर भड़कती नजर आ रही है और लगातार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है. वह कहती सुनी जा सकती है, "साले, मेरे स्टाफ को कुछ मत बताना. तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी टी-शर्ट छूने की?" इसके बाद वह और भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहती है, "पुलिस है तो डराएगा क्या, बहनचोद?" यह भी पढ़ें: Pune ST Bus Brawl Video: पुणे ST बस में सीट विवाद बना झगड़े की वजह, यात्रियों की मारपीट का वीडियो वायरल
यह वायरल वीडियो करीब एक मिनट 17 सेकंड का है, जिसमें महिला लगातार ट्रैफिक कर्मियों को गालियां देती दिखाई देती है. घटना के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया है.
महिला ने सरेआम ट्रैफिक पुलिस को दी गंदी गालियां
ಅದೆಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರ ನೋಡಿ..
ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಇಂತಹ ಕೀಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಗೆಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಇರಬೇಕು...
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ, ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಬೆದರಿಸೋದು ಏನಿದು...@BlrCityPolice@blrcitytraffic
ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ...ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ.. pic.twitter.com/CqcdWA4P0s
— ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ(RUPESH RAJANNA) (@rajanna_rupesh) August 14, 2025
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने ट्रैफिक पुलिस पर इस कदर आक्रोशित होकर हमला क्यों किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश में जुटी है.