Bengaluru: महिला ने सरेआम ट्रैफिक पुलिस को दी गंदी गालियां, वीडियो वायरल होने पर हुई गिरफ्तारी

महिला ने ट्रैफिक पुलिस के साथ की गाली- गलौज (Photo: X|@rajanna_rupesh)

बेंगलुरु के येलहंका न्यू टाउन इलाके से एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और गाली-गलौज करते हुए देखा जा सकता है. यह घटना गुरुवार को उस समय हुई जब हेलमेट पहने एक महिला ने व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के साथ तीखी बहस शुरू कर दी. वीडियो में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर भड़कती नजर आ रही है और लगातार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही है. वह कहती सुनी जा सकती है, "साले, मेरे स्टाफ को कुछ मत बताना. तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी टी-शर्ट छूने की?" इसके बाद वह और भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहती है, "पुलिस है तो डराएगा क्या, बहनचोद?" यह भी पढ़ें: Pune ST Bus Brawl Video: पुणे ST बस में सीट विवाद बना झगड़े की वजह, यात्रियों की मारपीट का वीडियो वायरल

यह वायरल वीडियो करीब एक मिनट 17 सेकंड का है, जिसमें महिला लगातार ट्रैफिक कर्मियों को गालियां देती दिखाई देती है. घटना के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया है.

महिला ने सरेआम ट्रैफिक पुलिस को दी गंदी गालियां

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने ट्रैफिक पुलिस पर इस कदर आक्रोशित होकर हमला क्यों किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश में जुटी है.