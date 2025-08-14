पुणे में महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) की एक बस में सीट को लेकर दो यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो यात्री सीट को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं. बताया जा रहा है कि विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक युवक ने एक बुजुर्ग यात्री को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया. छोटी-सी बहस ने जल्द ही उग्र रूप ले लिया और दोनों यात्रियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कहासुनी और धक्का-मुक्की जारी रही. इस पूरी घटना को बस में सवार एक अन्य यात्री ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. यह भी पढ़ें: Lucknow: सीएचएस अस्पताल में वकील बेटे की गुंडागर्दी, डॉक्टर को मारा थप्पड़- वीडियो आया सामने

पुणे ST बस में सीट विवाद बना झगड़े की वजह

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)