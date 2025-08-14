Lucknow: सीएचएस अस्पताल में वकील बेटे की गुंडागर्दी, डॉक्टर को मारा थप्पड़- वीडियो आया सामने

वकील बेटे ने डॉक्टर को मारा थप्पड़ (Photo: X|@aditytiwarilive)

लखनऊ, 14 अगस्त: राजधानी के अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में बुधवार को उस समय हंगामा मच गया जब वहां तैनात अधीक्षक डॉक्टर पर एक वकील ने थप्पड़ों की बारिश कर दी. बताया जा रहा है कि हमला करने वाला युवक वहीं कार्यरत एक वरिष्ठ नर्स का बेटा है. घटना की शुरुआत डॉक्टर और नर्स के बीच किसी बात को लेकर हुई तीखी बहस से हुई. बहस के बाद नर्स की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तत्काल सीएचसी में ही भर्ती कराया गया. मामले की जानकारी मिलने के बाद नर्स का वकील बेटा और पति अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अधीक्षक से बहस की और उसी दौरान वकील ने डॉक्टर को कई थप्पड़ मार दिए.

हंगामे के बाद कई अन्य वकील भी सीएचसी पहुंच गए, जिससे तनाव और बढ़ गया. सीएचसी अधीक्षक ने इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की है. वहीं, वकील बेटे ने भी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने ड्यूटी के दौरान अपनी मां को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

सीएचएस अस्पताल में वकील बेटे की गुंडागर्दी, डॉक्टर को मारा थप्पड़

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वकील और डॉक्टर के बीच की झड़प को रोकते हुए लोग बीच-बचाव करते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन दोनों हरकत में आ गए हैं और मामले की जांच की जा रही है.