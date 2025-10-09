Bigg Boss Kannada 12: बिग बॉस कन्नड़-12 होगा बंद, स्टूडियो हटाने का कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने दिया आदेश; जानें क्या है पूरा मामला

DK Shivakumar | PTI

Bigg Boss Kannada 12: कर्नाटक के चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस कन्नड़’ के फैंस के लिए बड़ी खबर आई है. कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार के आदेश के बाद कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) ने बिदादी औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर जिले में स्थित जॉलीवुड स्टूडियोज एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) के तहत की गई है.

डीके शिवकुमार का आदेश

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु दक्षिण जिले के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह जॉलीवुड स्टूडियो की सील हटा दें. उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय नियमों का पालन सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन उल्लंघन सुधारने के लिए स्टूडियो को समय दिया जाएगा. डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर बताया कि वे कन्नड़ मनोरंजन उद्योग का समर्थन करते रहेंगे और साथ ही पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे। उनका मानना है कि दोनों पक्षों को संतुलित रूप से आगे बढ़ना चाहिए. यह भी पढ़े: Bigg Boss 19: सलमान खान ने लगाई कुनिका सदानंद और अशनूर कौर की क्लास, मजेदार होगा वीकेंड का वार

शूटिंग पर पड़ेगा असर

फिलहाल स्टूडियो में बिग बॉस कन्नड़ 12 की शूटिंग चल रही थी, लेकिन शटडाउन के आदेश के बाद स्टूडियो को तुरंत बंद करना होगा। इससे शो की शूटिंग भी प्रभावित होगी और फैंस को निराशा हो सकती है.

कड़े नियमों का उल्लंघन कारण

KSPCB ने यह फैसला स्टूडियो द्वारा कई नियमों के उल्लंघन के बाद लिया है. इनमें बिना वैध अनुमति के संचालन, बिना उपचार के अपशिष्ट जल का निपटान और असंगत कचरा प्रबंधन प्रमुख हैं। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्टूडियो परिसर को तत्काल सील किया जाए और बिजली की आपूर्ति काट दी जाए