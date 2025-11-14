गर्दा उड़ा दिया... बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने लहराया गमछा, ऐसे जताया जनता का आभार
PM Modi Celebrates NDA’s Bihar Victory | X

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर अलग ही अंदाज में जश्न मनाया. करीब 7 बजे जब पीएम मोदी मुख्यालय पहुंचे, तो हाथ में मिथिला की पारंपरिक मधुबनी कला से सजा गमछा लहराते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया. उनका यह अंदाज़ सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में रहा.

मधुबनी कला वाला गमछा न सिर्फ बिहार की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है कि बिहार की मिट्टी और संस्कृति के प्रति सम्मान NDA की प्राथमिकता में है. पीएम मोदी का इसे हाथ में लेकर लहराना सीधा संकेत माना जा रहा है कि इस जीत का श्रेय वह बिहार की जनता की भावनाओं और संस्कृति को देते हैं.

‘गर्दा उड़ा दिया’ बिहार की जनता से बोले पीएम मोदी

बीजेपी मुख्यालय में पहुंचते ही पीएम मोदी ने एक लोकप्रिय बोलचाल वाले वाक्य में कहा, “गर्दा उड़ा दिया!” पीएम मोदी ने NDA की जीत को “सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय की जीत” बताया था.

पीएम ने कहा कि बिहार ने जिस तरह से NDA को ऐतिहासिक बहुमत दिया है, वह बदलाव और प्रगति में जनता के विश्वास को दर्शाता है. उन्होंने लिखा, “विकास की जीत हुई है. जनता के कल्याण की भावना की जीत हुई है. सामाजिक न्याय की जीत हुई है.”

पीएम मोदी ने लहराया गमछा: Video

NDA का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, NDA 243 सीटों में से लगभग 200 सीटों पर आगे या जीत दर्ज कर चुका था. यह गठबंधन का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा है. बीजेपी और जेडीयू की बढ़त इतनी मजबूत रही कि विपक्ष के लिए मुकाबले में बने रहना भी मुश्किल हो गया. इस जीत ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर NDA की स्थिति को मजबूत कर दिया है.

नीतीश कुमार और NDA सहयोगियों को पीएम का धन्यवाद

पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ NDA के प्रमुख सहयोगियों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी बधाई दी. उन्होंने लिखा, “NDA ने बिहार के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया है. जनता ने हमारे कार्य और भविष्य की दृष्टि को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है. यह जनादेश हमें और अधिक ताकत देता है कि हम बिहार के लोगों के लिए निरंतर काम करते रहें.”

बीजेपी बिहार की X हैंडल से साझा की गई एक तस्वीर भी वायरल हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार साथ नजर आए, और उसे कैप्शन दिया गया, “जोड़ियों की जीत”.

बिहार में सुशासन की वापसी

चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी और NDA के नेताओं ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार में विकास की गति को और तेज किया जाएगा. युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण इलाकों के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की योजनाएं भी साझा की गईं.